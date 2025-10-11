На Украину надвигаются дожди и шквалы ветра: где ожидать непогоду 12 октября

Дождь / © Associated Press

В субботу, 12 октября, украинцев ждет пасмурная, но не холодная осенняя погода. На западе и юге пройдут дожди, в Карпатах сгустится туман, а на севере усилится ветер.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

12 октября в Украине будет царить осенняя нестабильность: облачность будет чередоваться с короткими прояснениями.

Небольшие дожди ожидаются на западе и юге страны, тогда как остальные области проведут день без осадков. В Карпатах ночью и утром возможен туман, который местами существенно снизит видимость.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а на севере днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +5…+10°, днем — +9…+14°, теплее будет на юге и Закарпатье — до +17°.

Погода 12 октября / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украину идут две волны похолодания. Ожидается усиление северо-западных воздушных потоков, постепенное снижение температуры, а также осадки и порывистый ветер.