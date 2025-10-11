- Дата публикации
-
- Украина
- 87
- 1 мин
На Украину надвигаются дожди и шквалы ветра: где ожидать непогоду 12 октября
Погода постепенно становится прохладнее — дожди, туман и шквальный ветер охватят несколько регионов.
В субботу, 12 октября, украинцев ждет пасмурная, но не холодная осенняя погода. На западе и юге пройдут дожди, в Карпатах сгустится туман, а на севере усилится ветер.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
12 октября в Украине будет царить осенняя нестабильность: облачность будет чередоваться с короткими прояснениями.
Небольшие дожди ожидаются на западе и юге страны, тогда как остальные области проведут день без осадков. В Карпатах ночью и утром возможен туман, который местами существенно снизит видимость.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а на севере днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах +5…+10°, днем — +9…+14°, теплее будет на юге и Закарпатье — до +17°.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украину идут две волны похолодания. Ожидается усиление северо-западных воздушных потоков, постепенное снижение температуры, а также осадки и порывистый ветер.