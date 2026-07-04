На Украину надвигаются ещё более сильные похолодания и шквал непогоды: синоптики предупредили об опасности (карта)

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 4 июля / © Pexels

Реклама

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, которое будет сопровождаться шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, воздушная масса с атмосферными фронтами уже вошла в Украину и постепенно смещается с запада на восток. Жара начинает спадать: в большинстве областей дневная температура снизится до +20…+25 градусов, в южных регионах ожидается +24…+29 градусов, и только на востоке в субботу еще сохранятся более высокие показатели в пределах +26…+31 градуса, однако уже в воскресенье и там станет прохладнее.

Эксперт предупреждает, что «атмосферный фронт, приносящий дожди, останется». Из-за этого 4 июля на большей части территории страны пройдут грозовые дожди, а местами возможны сильные ливни и шквалы. В то же время в западных областях осадки маловероятны, за исключением Волыни и Ровенщины. В воскресенье, 5 июля, дожди приобретут локальный характер, а на юге и в центре вероятность осадков существенно уменьшится.

Реклама

В течение выходных будет дуть умеренный северо-западный ветер, который часто будет порывистым. Также синоптик сообщает, что «ближайшая волна жары пока ожидается в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины».

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что в ближайшие дни ожидается комплекс опасных метеорологических явлений: сильные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью до 17–22 м/с.

«Поскольку атмосферный фронт движется медленно, его влияние сохранится ещё в ближайшую ночь и в первой половине дня субботы. Уже завтра мы почувствуем свежий атлантический воздух, а дневная температура составит 21–26», — прогнозирует Постригань.

Он отмечает, что, по предварительным прогнозам синоптиков, с понедельника Черкасская область окажется под влиянием северного циклона. Погоду будет определять влажный и нестабильный воздух с Атлантики. В дневные часы местами будут собираться облака, которые принесут с собой кратковременные дожди с грозами. Ночами столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, а днем ожидается вполне комфортная температура в пределах +22…27 градусов выше нуля.

Реклама

По данным Украинского гидрометцентра, 4 июля в стране будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днём по всей Украине, за исключением юго-запада, пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. Как предупреждают синоптики, местами выпадет град и будут шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от +18 до +23, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса тепла.

Погода в Украине 4 июля / © Укргидрометцентр

Кроме того, метеорологи предупреждают о сложных погодных условиях в Украине в ближайшие дни. В субботу, 4 июля, в большинстве регионов пройдут грозы. Исключением станут лишь западные области, а также Житомирская и Винницкая области.

Реклама

В Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также на востоке страны ожидаются сильные дожди, причем днём восточные и юго-восточные районы местами накроет град со шквальным ветром до 15–20 м/с.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 4 июля / © Укргидрометцентр

В то же время в период с 4 по 6 июля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ситуация требует особой осторожности, поскольку сильные порывы ветра в сочетании с сухими участками могут способствовать мгновенному распространению огня.

Метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 4 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики представили прогноз погоды для крупных городов Украины на 4 июля.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров