На Украину надвигаются ещё более сильные заморозки и новая волна похолодания: где будет особенно опасно (карта)

Осень / © pexels.com

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В субботу, 3 октября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 октября погоду в Украине будет определять антициклон, благодаря которому по всей стране днём сохранится сухая, ясная и солнечная погода. В то же время безоблачное небо ночью приведет к понижению температуры, поэтому почти во всех регионах, кроме юга, ожидаются заморозки.

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Днём температура воздуха достигнет +17…+20 градусов тепла, в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +20…+23 градусов тепла, а на северо-востоке будет несколько прохладнее — около +14…+16 градусов тепла. Также Диденко отмечает, что ощутимое похолодание вместе с дождями ориентировочно наступит 9–10 октября.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В Украинском гидрометцентре прогнозируют по стране 3 октября переменную облачность без осадков. В западных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +14–+19 градусов тепла.

Погода в Украине 3 октября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи объявили предупреждение о стихийных и опасных явлениях, ведь ночью 3 и 4 октября в Прикарпатье ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов мороза, что соответствует второму, оранжевому уровню опасности. Кроме того, в ночь на 3 октября по всей стране, а в ночь на 4 октября на Правобережье прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов мороза, в связи с чем введен первый, желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 3 октября / © Укргидрометцентр

«Погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам», — предупреждают метеорологи.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 3 октября.

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