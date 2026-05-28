На Украину надвигаются циклон со Скандинавии и опасные стихии: синоптики назвали дату, когда ударит стужа

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 29 мая / © pexels.com

Реклама

Конец мая в Украине будет прохладным с сильным ветром и грозовыми дождями, которые охватят большинство областей. Синоптики предупреждают о ночных заморозках на почве и советуют одеваться теплее, ведь возвращения настоящего тепла стоит ждать только в начале июня.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

До конца недели в Украине будет прохладно, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. В пятницу, 29 мая, дожди пройдут почти по всей территории Украины.

Реклама

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +13 до +17 градусов тепла, на Закарпатье и на юге Украины будет теплее — там ожидается от +17 до +20 градусов.

В то же время Диденко отмечает, что ночью будет холодно — температура воздуха составит от +4 до +11 градусов тепла, поэтому утром стоит одеваться теплее. Северо-западный ветер будет порывистым.

Синоптики предупреждают о похолодании в Украине 29 мая / © Associated Press

«В Киеве завтра ожидается временами дождь, порывистый ветер северо-западного направления, днем будет свежее, около +15 градусов. Потепление в Украине возобновится с началом июня», — сообщает она.

В Украине стало прохладнее и ветрено из-за малоподвижного циклона с северо-востока, который принес скандинавский воздух, отметил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Реклама

Например, 28 мая в Черкассах всего за два часа температура упала с +16 до +11 и продолжает снижаться. А прошлой ночью (27 мая) в Барышевке на Киевщине на почве уже зафиксировали -1 градус заморозка.

«Пик холода на Черкасчине прогнозируем завтра (29 мая — Ред.) и в субботу, 29–30 мая. Ночью только 4–9° тепла, днем умеренно прохладные 12–17°. Высокое весеннее солнце активизирует конвективные процессы, а это — грозы и связанные с ними опасные явления: град и порывистый ветер 15–20 м/с», — предупредил Постригань.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 29 мая погоду в стране будет определять поле пониженного давления, которое принесет холодную и влажную воздушную массу с севера Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода: если ночь пройдет без осадков, то днем атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди почти во всех регионах, кроме западных областей. В южной части страны местами прогремят грозы.

Северо-западный ветер будет со скоростью 7–12 м/с, однако днем на Правобережье, в частности в западных областях (за исключением Закарпатья), а также на Житомирщине, Виннитчине и Одесчине, порывы усилятся до 15–20 м/с. На этот день синоптики прогнозируют ночную температуру в пределах +4…+10 градусов тепла, а дневную — от +13 до +18 градусов.

Реклама

Погода в Украине 29 мая / © Укргидрометцентр

Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, поскольку такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Предупреждение об ухудшении погодных условий 29 мая в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 29 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем вероятны кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, днем местами возможны порывы 15–18 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 выше нуля.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

Погода во Львове

На Львовщине 29 мая погоду будет определять восточная периферия антициклона над Европой, сообщают синоптики.

В области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. День пройдет без существенных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе вероятны заморозки от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Реклама

Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов.

«Ухудшение видимости в осадках. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Относительная влажность воздуха уменьшится», — предупреждают синоптики.

Погода в Одессе

На Одесчине 29 мая ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов.

Реклама

В Одессе температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днем он прогреется до +17…+19 выше нуля.

Температура морской воды будет колебаться от +15 до +16 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 29 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, днем местами вероятны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов.

Реклама

В Харькове температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 мая будет облачная погода. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем возможны мелкие кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12, днем местами порывы до 15–20 м/с.

Температура по области будет колебаться ночью от +3 до +8 градусов тепла, днем — от +14 до +19 градусов.

Реклама

В Днепре столбики термометров покажут ночью от +6 до +8 градусов тепла, днем — от +15 до +17 выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале лета 2026 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров