На Украину надвигаются метели и потопы: удар двух циклонов на юге и последние сильные морозы

Что прогнозируют синоптики на ближайшие дни / © Reuters

Реклама

В ближайшие дни Украина окажется в плену трескучих морозов, которые перед приходом весеннего потепления местами будут достигать до -20 градусов ниже нуля.

Синоптики предупреждают о сложных дорожных условиях из-за гололеда и рисках подтоплений в ряде областей из-за колебаний уровней воды в реках.

Подробнее о погоде в городах и областях Украины читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

У украинцев впереди две самые холодные ночи

В Украину направляется потепление, которое принесет с собой туманы и осадки. Однако, как предупреждает синоптик Наталья Диденко, украинцам придется сначала пережить две холодные ночи.

По словам Диденко, в ночь на 21 и 22 февраля в большинстве регионов ударят морозы до от -10 до -16 градусов мороза, и только на юге и западе будет значительно теплее — в пределах от -2 до -6 градусов. В субботу днем ожидается умеренный минус от -2 до -7 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, начнет ощущаться приближение весны: температура будет колебаться от -3 градусов мороза до +4 градусов тепла.

Как отмечает синоптик, благодаря антициклону существенных осадков на выходных не предвидится.

Реклама

В то же время метеоролог Игорь Кибальчич сообщает, что 21 февраля, в Украине будет царить сильный мороз без существенных осадков, только на юге Одесской области возможен мокрый снег. Самая холодная ночь ожидается на севере и западе — до -22 градусов, в центре и на востоке столбики термометров покажут от -8 до -17 градусов мороза.

Днем температура будет колебаться от -7 градусов мороза на севере до +3 градусов тепла на юге. На дорогах по всей стране сохраняется гололедица.

На дорогах по всей стране21 февраля сохраняется гололедица

В воскресенье, 22 февраля, морозы начнут отступать. На западе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальных территориях будет сухо.

Ночная температура на севере и в центре еще будет держаться на уровне -13, -18 градусов мороза, но днем повсеместно потеплеет до -1 градусов мороза до +4 градусов тепла, а на юге — до +6 градусов. На дорогах остается скользко, местами возможны туманы.

Реклама

В ГСЧС предупреждают о подтоплении

Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровней воды и возможных подтоплениях в нескольких регионах страны в течение 20-25 февраля.

20-25 февраля ожидается повышение уровней воды и возможны подтопления в нескольких регионах Украины.

Сообщается, желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасская области, на Волыни и Полесье.

Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка — Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.

Реклама

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в Киеве и области будет прохладно. В частности, на Киевщине ночью температура воздуха опустится от -13 до -18 градусов мороза, а местами — до 20 градусов мороза. Днем ожидается от -3 до -8 градусов мороза.

Как говорится на портале Sinoptik весь день в Киеве обещает быть пасмурным, во второй половине дня небо прояснится и вскоре снова спрячется за облаками. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в столице 21 февраля будет колебаться от -10 до -2 градусов тепла.

Погода в Киеве 21 февраля

В воскресенье, 22 февраля, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Реклама

Ночью ожидается до -9 градусов мороза, днем — до -2 градусов ниже нуля.

Погода в Киеве 22 февраля

Погода в Одессе

В субботу, 21 февраля, погода в Одесской области и в самом областном центре будет неоднородной из-за столкновения антициклона «Gerd» и циклона «Yael». Самые сложные условия ожидаются на юге области: там пройдут значительные осадки в виде снега, возможны метели и гололедица. Видимость на дорогах во время непогоды ухудшится до 500-1000 метров.

На Одесчине произойдет столкновение двух циклонов

Температура в регионе будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза ночью до +2 градусов тепла днем.

По данным синоптиков, в Одессе суббота пройдет без существенных осадков, однако ночью и утром на дорогах будет скользко. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с. Ночью термометры покажут от -2 до -4 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +2 градусов тепла.

Реклама

Отдельно синоптики предупреждают о ситуации на побережье: 21 февраля ожидается значительное волнение моря.

Погода в Днепре

В субботу, 21 февраля, на Днепропетровщине и в самом Днепре ожидается облачная погода без существенных осадков. Главной опасностью остается гололедица, которая сохранится на всех дорогах области. Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

На Днепропетровщине объявлен! уровень опасности 21 февраля

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, а днем составит от -3 до +2 градусов. В Днепре ночной мороз достигнет до -9 мороза, днем ожидается около -2 градусов ниже нуля. Ветер будет северо-восточным, умеренным — 5-10 м/с.

Погода в Харькове

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на выходных в области ожидается морозная погода с переменной облачностью. В субботу, 21 февраля, существенных осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман.

Реклама

Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов мороза, а днем будет держаться в пределах -5 градусов. В Харькове ночью будет от -13 до -15 градусов ниже нуля, днем — от -1 до -3 градусов мороза.

В воскресенье, 22 февраля, ночные морозы даже усилятся — местами до -17, но днем начнется постепенное потепление, и столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов.

В течение обоих дней на дорогах области и города сохраняется сильная гололедица, местами возможен гололед.

Погода во Львове

На выходных во Львове и области ожидается постепенное изменение погоды. Суббота начнется с переменной облачности без существенных осадков, однако ночью и утром город и окрестности накроет слабый туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.

Реклама

На Львовщине ожидается постепенное изменение погоды

Как прогнозируют метеорологи, температура воздуха ночью по области будет колебаться от -7 до -12 градусов мороза, а местами морозы достигнут -17 градусов. В самом Львове ночная температура составит до -11 градусов мороза. Днем потеплеет: столбики термометров покажут от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

В течение выходных характер осадков будет неустойчивым — снег постепенно будет переходить в мокрый снег и дождь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.