Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 октября / © Unsplash

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В субботу, 31 октября, в Украине сохранится относительно тёплая и дождливая погода под влиянием циклона, однако уже с первых дней ноября в страну придёт резкое арктическое похолодание с мокрым снегом.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что до конца октября в стране будет облачно с небольшими дождями и повышенной температурой. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.

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По прогнозу синоптика, 1 ноября черноморский циклон, формирующийся над восточными районами Украины, принесет первую волну похолодания. Температура воздуха снизится: ночью следует ожидать +3…+5 градусов тепла, днем будет до +11 градусов тепла.

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«Ветер сменит направление на северное, усилив ощущение прохлады», — сообщает Постригань.

Синоптик отмечает, что в начале новой рабочей недели ожидается дальнейшая перестройка атмосферной циркуляции.

«Над Великобританией сформируется новый блокирующий антициклон. Черкасская область окажется на его восточной окраине, куда будет беспрепятственно поступать воздух из Арктики. По предварительным оценкам, среднесуточная температура в нашем регионе ожидается ниже 8° с тенденцией к дальнейшему снижению», — предупреждает метеоролог.

По словам Виталия Постриганя, арктический воздух над теплыми южными морями вызовет активные влажные циклоны, траекторию которых синоптики пока уточняют. В то же время большинство прогнозных центров ожидают после 4 ноября первый эпизод предзимья с температурой около 0° и мокрым снегом.

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Метеорологическая карта

По данным Укргидрометцентра, 31 октября погоду в Украине будет определять циклон, движущийся с Черного моря на север. В связи с этим на юге, в центре, а также в Сумской и Черниговской областях пройдут умеренные дожди, а на остальной территории местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с, только на востоке — юго-восточный. Температура воздуха ночью составит +2…+8, а днём поднимется до +7…+12.

Погода в Украине 31 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 31 октября.

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