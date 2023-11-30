На Украину надвигаются морозы до -15, где будет снег в начале декабря

Первые дни декабря принесут в Украину настоящую зимнюю погоду со снегом и морозами. Кое-где ночная температура воздуха опустится до -15 градусов, но на юге традиционно будет теплее.

Об этом представитель Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила в эфире телемарафона.

Прогноз погоды на декабрь

"В ближайшее время погода уже будет приобретать полноценный зимний характер, но не во всех областях. Например, для юга наоборот первые числа декабря будут отмечаться повышением температуры, и уже в последующие три дня температура может быть иногда даже +9+15 градусов", – рассказала Птуха.

Что касается западных и южных областей, то в первые дни декабря через них будет пролегать атмосферный фронт и соответственно ожидаются осадки.

Где прогнозируется снег

1 декабря осадки прогнозируются в большинстве областей Украины, немного меньше – на юге.

"Это опять же осадки смешанной фазы – это мокрый снег. Больше к северной границе – это может быть снег. А по линии от Львова до Харькова, то это – смешанная фаза осадков. Южнее – это дождь", – сообщила синоптик.

Такая ситуация будет удерживаться в первые три дня декабря. Несколько меньше осадков ожидается 4 декабря, они отойдут на юго-восток.

Когда будут сильные морозы в Украине

Представитель Укргидрометцентра предупредила об усилении морозов на западе и севере страны.

"4 числа уже начнет температура снижаться в большинстве регионов до отрицательных значений. Морозы уже будут поступать и начиная с 5-6 числа (ночная – ред.) температура воздуха в северных и западных областях может опускаться кое-где до 10, а то и 15 градусов мороза. Днем морозец будет умеренный", – рассказала Птуха.

Что касается юга, то там с 5-6 декабря дневная температура воздуха будет около 0 градусов, а в ночные часы ожидается небольшой мороз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Начало декабря принесет погодные качели! Синоптики спрогнозировали погоду

К слову, ранее Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в течение декабря, отметив, что этот месяц может оказаться теплее нормы.

Читайте также: