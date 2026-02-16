На Украину надвигаются мощные метели и морозы: предупреждение синоптиков

На Украину надвигается непогода / © iStock

Реклама

На Украину надвигается непогода — в страну приближаются мощные метели и штормовой ветер. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий — от обледенения до трескучих морозов, которые продержатся как минимум до конца февраля.

Из-за активной непогоды в ряде областей уже объявлено штормовое предупреждение, а водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными на дорогах.

Подробнее о погоде в Украине на ближайшую неделю — читайте в материале ТСН.ua

Реклама

В Украину движется опасный циклон — предупреждение Диденко

К Украине приближается южный циклон с Балкан. По словам синоптика Наталки Диденко, страну снова накроют снегопады, метели, сильный ветер и морозы.

Как отметила Диденко погода в Украине сейчас напоминает качели: то оттепель, то сильные морозы.

Она напоминает, что еще несколько дней назад страну окутывали туманы, а уже вчера бушевал циклон со снегопадами, на смену которому пришел сухой и холодный воздух.

Синоптик рассказала, что в ближайшее время температура упадет еще ниже, однако это ненадолго. Уже послезавтра ситуацию снова изменит очередной балканский циклон.

Реклама

В то же время Наталка Диденко предупреждает, что южные циклоны обычно ходят «сериями», поэтому стоит готовиться к новым метелям, сильному ветру и очередному осложнению на дорогах.

«Послезавтра — снова очередной южный циклон с Балкан, соответственно, снова снегопады, метели, сильный ветер!» — говорится в сообщении.

Синоптик Постригань прогнозирует, что украинцев ждет еще не одна волна непогоды

Директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань прогнозирует, что во вторник 17 февраля жителям Украины следует ожидать до -12 градусов мороза ночью и до -8 градусов мороза днем. Кроме того водителям и пешеходам стоит быть осторожными, ведь на дорогах будет гололедица.

В то же время он предупреждает, что 18 февраля, погода снова покажет свой характер, ведь надвигается очередной южный циклон.

Реклама

В среду в Украине пройдут обильные снегопады, а температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. Ожидается, что выпадет от 5 до 10 сантиметров снега, а местами сугробы могут достичь и 15 сантиметров. Из-за гололеда на дорогах и тротуарах станет опасно, поэтому коммунальщикам и водителям стоит подготовить противогололедные смеси.

В то же время по прогнозам ведущих европейских центров, настоящая зима задержится в нашем регионе как минимум до конца февраля.

«Ведущие европейские прогностические модели подтверждают — как минимум до конца февраля в нашем регионе сохранится зимний режим погоды с колебаниями температуры воздуха и периодическими осадками. Поэтому ближайшая перспектива — не аномальный холод, а испытание осадками и колебанием от оттепели до морозов», — сообщил Постригань

Также он отметил, что стоит внимательно следить за обновлениями, ведь «судя по настроениям атмосферы» этот циклон будет не последним.

Реклама

Погода в Киеве

В столице Украины 17 февраля осадков не предвидится, однако на дорогах будет сохраняться гололедица, предупреждает синоптик Диденко.

Ночью температура воздуха будет достигать от минус 15 до минус 17 градусов, а днем -6 и -8 градусов мороза.

В то же время по данным портала Sinoptik жителям и гостям столицы 18 февраля стоит готовиться к осложнению погодных условий. Синоптики прогнозируют день без осадков, однако ближе к вечеру может начаться сильный снег.

Температура воздуха в среду будет колебаться от -11 градусов мороза ночью до -8 градусов днем.

Реклама

Погода в Харькове

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что на Харьковщине в течение недели ожидается облачная погода. После относительно спокойного и морозного вторника, регион окажется в эпицентре активных атмосферных фронтов.

Во вторник, 17 февраля, на Харьковщине синоптики предсказывают, что погода будет стабильной: облачно, но без серьезных осадков. Это будет самый холодный день недели — ночью температура по области опустится до 5-10 градусов мороза, а днем будет держаться в пределах 1-6 градусов ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям стоит быть крайне осторожными.

В то же время 18 и 19 февраля, станет испытанием для жителей области. В среду на Харьковщину придет циклон, который принесет снег с дождем и сильный штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ожидается гололед и значительное налипание мокрого снега. Температура начнет колебаться от ночных морозов до 3 гардусов тепла днем, что приведет к постоянной «каше» на дорогах.

Реклама

Между тем 17 февраля жителям города Харьков стоит готовиться к похолоданию. По данным портала Sinoptik ночью столбики термометра будут показывать от -8 до -7 градусов Цельсия, тогда как днем от -5 до — 4 градусов мороза. В течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Без осадков.

Прогноз погоды в Харькове на 17 февраля

В среду, 18 февраля, ожидается незначительное потепление до -3 градусов мороза. Однако синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером — ожидается сильный снегопад.

Прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

В четверг, 19 февраля, небо над Харьковом будет плотно затянуто облаками в течение всего дня. Ночной сильный ливень к утру стихнет, однако расслабляться не стоит: уже после обеда дождь перейдет в снег. Лишь ближе к вечеру непогода наконец-то утихнет, а осадки прекратятся.

Синоптики прогнозируют от +3 градусов тепла днем до -4 градусов ночью.

Реклама

Прогноз погоды в Харькове на 19 февраля

Погода в Одессе

Жителей Одессы и области предупреждают о непогоде — на регион надвигаются метели и гололед.

В Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей сообщают, что ситуация на дорогах Одессы и области существенно осложнится уже в эту среду. 18 февраля регион окажется в эпицентре южного циклона, который принесет с собой настоящую зимнюю непогоду.

Самая сложная ситуация прогнозируется ночью и утром, где ожидаются мощные снегопады.

Порывы северного ветра будут достигать 15-20 м/с, что приведет к метелям и появлению снежных заносов. Из-за перепадов температуры провода и деревья покроются льдом, а на дорогах станет крайне скользко.

Реклама

На Одесскую область надвигаются метели и гололед

Из-за непогоды в области объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Тем временем в Одесской области 17 февраля будет царить пасмурная погода.

По данным синоптиков, если ночь пройдет без серьезных осадков, то уже днем регион накроют небольшие, а местами и умеренные осадки. В светлое время суток жителям области следует быть готовыми к налипанию мокрого снега и коварной гололедице на дорогах.

В Одесской области прогнозируют до 2 градусов тепла / © unsplash.com

Температурный режим по области будет неоднородным: ночью столбики термометров покажут 0-5 градусов мороза, а на севере региона холод усилится до -9 градусов. Днем температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Реклама

В Одессе в течение всего дня также будет облачно. Ночное затишье днем сменят небольшие осадки. Температура воздуха в городе будет держаться стабильно низких отметок: ночью ожидается 1-3 градусов мороза, а днем термометры покажут от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Погода во Львове

В ближайшие дни Львовщина будет находиться под влиянием антициклона с Балтики, который впоследствии уступит место атмосферным фронтам с юго-запада Европы, предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

17 и 18 февраля во Львове и области ожидается переменная облачность и местами небольшой снег. Ночью и утром возможен туман (видимость до 500-1000 м), а на дорогах будет сохраняться опасная гололедица (желтый уровень опасности). Температура ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, днем — около нуля с небольшим минусом.

Во Львове и области ожидается переменная облачность и местами небольшой снег

С 19 февраля осадки усилятся. В четверг и пятницу ожидается значительный снег и метели из-за порывистого ветра. Хотя днем температура будет балансировать на грани 0 градусов, ночные морозы не отступят, поэтому ситуация на дорогах будет оставаться сложной в течение всей недели.

Реклама

Погода в Днепре

По данным синоптиков в городе Днепр и Днепропетровской области 17 февраля ожидается преимущественно облачная погода без осадков. На дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха по области составит от -8 до -3 ночью, и от-3 до +2 днем

В городе Днепр столбики термометра ночью будут показывать от -7 до -5 градусов мороза. Днем температура воздуха составит около 0 градусов Цельсия.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.