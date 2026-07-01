На Украину надвигаются мощный антициклон и аномалии: синоптики предупредили об опасном ударе непогоды

Синоптики предупреждают об изменении погодных условий / © unsplash.com

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Начало июля в Украине будет довольно жарким: синоптики прогнозируют температуру до +38 градусов выше нуля, которая уже через несколько дней сменится резким похолоданием и грозовым фронтом. Синоптики и спасатели призывают граждан быть максимально осторожными из-за высокого риска лесных пожаров и внезапных шквалов.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 1 июля в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой от +30 до +35 градусов. Существенных осадков в большинстве регионов не ожидается, исключением станет лишь Закарпатье, где возможны точечные дожди с грозами.

Уже 2 июля синоптическая обстановка начнёт меняться из-за приближения холодного атмосферного фронта. Сначала понижение температуры почувствуют жители западных областей, а впоследствии прохлада распространится на остальную территорию страны. Смена воздушных масс после продолжительной жары может спровоцировать резкую непогоду — сильные ливни, грозы и шквальный ветер, поэтому следует быть очень осторожными.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что июль начнётся с тепловой аномалии.

«В период с 1 по 2 июля, благодаря антициклону „Immanuel“, в Черкасской области сохранится солнечная и жаркая погода. Среднесуточная температура будет на 5–6° выше климатической нормы. Температура воздуха ночью 17–22°, днём 29–34°. Местами возможны кратковременные грозовые дожди», — прогнозирует Постригань.

По словам метеоролога, 3 июля начнётся перестройка синоптических процессов. В результате Украина окажется на грани жары и прохлады.

«Нестабильность погоды будет обусловлена атмосферным фронтом, надвигающимся с северо-запада», — отметил метеоролог.

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СогласнопрогнозуУкраинского гидрометцентра, 1 июля в стране будет преобладать переменная облачность без значительных осадков. Зонтики понадобятся только жителям крайних западных регионов, где в дневные часы возможны кратковременные ливни, грозы, а местами даже град и порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду. На остальной территории будет дуть умеренный восточный или юго-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по стране составит от +18 до +23 градусов тепла, а днём столбики термометров стремительно поднимутся до отметки от +29 до +34 градусов. Наиболее изнурительная жара охватит юго-западную часть Украины, где воздух разогреется до экстремальных +35…+38 градусов выше нуля.

Погода в Украине 1 июля / © Укргидрометцентр

В связи со сложными погодными условиями Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила желтый уровень опасности для Волынской, Львовской и Закарпатской областей, где ожидаются штормовой ветер и грозы. В то же время для большей части страны синоптики и спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая сохранится в течение нескольких дней.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 1 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики представили прогноз погоды для крупных городов Украины.

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