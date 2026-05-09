На Украину надвигаются опасный удар стихии и резкое похолодание: где разгуляется непогода (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 9 мая / © Архив

В ближайшие дни Украину накроет мощный циклон с Балтики, который принесет грозовые дожди и резкое снижение температуры после длительной майской жары.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в эти выходные температура в Украине пойдет на спад, днем ожидается в пределах +12…+18 градусов. Теплая погода с показателями +20…+26 градусов задержится лишь в восточных и юго-восточных регионах.

«Через нашу территорию 9-10 мая будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно — кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков», — отмечает Диденко.

В свою очередь, начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что майская жара до +30 отступает: на смену антициклону приходит циклон «Anne». В комментарии для издания «Telegraf» синоптик рассказал, что 9-10 мая погода резко изменится по всей стране.

По словам метеоролога, из-за атмосферных фронтов с Балтики, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и градом. Температура воздуха существенно снизится: ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов ниже нуля, а днем не поднимутся выше отметок +14…+19 градусов тепла. Похолодание, которое уже началось на западе Украины, с пятницы, 8 мая, охватит большинство областей.

«В течение 9-10 мая временами будут выпадать дожди, более интенсивные 10 мая, местами с грозами и градом. Будет поступать более прохладный и неустойчивый воздух балтийского происхождения, что обусловит снижение температуры: ночью до +9…+14°, днем +14…+19°», — сообщил синоптик.

Метеорологическая карта / Источник: Telegraf

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в 9 мая в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории — без осадков.

В юго-западной части ночью и утром местами сохранится туман. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный и со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов выше нуля, на западе страны будет прохладнее — ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

Погода в Украине 9 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая продлится в Украине с 9 по 11 мая.

Риск возникновения пожаров обойдет лишь Крым, Волынскую и Закарпатскую области. Также угроза уменьшится 10-11 мая в Одесской и Николаевской областях, а 11 мая — еще и в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В остальных регионах ситуация будет оставаться критической.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 9 мая в ряде областей / © Укргидрометцентр

