На Украину надвигаются погодные качели: синоптик предупредила об опасности

Погода в Украине 13–14 июня / © ТСН

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В Украине в выходные, 13–14 июня, спадет жара: температура воздуха в большинстве областей снизится до +17…+23 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха снизится практически на всей территории страны. В большинстве областей днем ожидается от +17 до +23 градусов. Только в субботу, 13 июня, на востоке и юго-востоке Украины еще сохранится более теплая погода — до +26…+29 выше нуля.

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Синоптик также предупредила, что сегодня, 12 июня, во многих областях прогнозируются грозовые дожди. Она отметила, что во время непогоды возможен град.

В субботу в восточных областях пройдут кратковременные дожди и местами грозы. Также осадки возможны вечером на западе страны. На остальной территории Украины день пройдет без значительных осадков.

В воскресенье, 14 июня, дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных областях. В то же время на юге и востоке, по прогнозу, осадков не будет. Во время гроз также не исключены град и шквалы.

В Киеве суббота пройдет без осадков. Зато в воскресенье в столице прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха в течение выходных составит около +20 градусов. Северо-западный ветер будет умеренным, но местами порывистым.

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Напомним, что руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что в ближайшее время в Украине не прогнозируется настоящая летняя жара, поскольку на смену теплой погоде пришел активный атмосферный фронт.

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