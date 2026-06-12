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На Украину надвигаются погодные качели: синоптик предупредила об опасности
Уже в субботу в большинстве областей Украины станет заметно холоднее. Вместе с понижением температуры в страну придут дожди и грозы.
В Украине в выходные, 13–14 июня, спадет жара: температура воздуха в большинстве областей снизится до +17…+23 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха снизится практически на всей территории страны. В большинстве областей днем ожидается от +17 до +23 градусов. Только в субботу, 13 июня, на востоке и юго-востоке Украины еще сохранится более теплая погода — до +26…+29 выше нуля.
Синоптик также предупредила, что сегодня, 12 июня, во многих областях прогнозируются грозовые дожди. Она отметила, что во время непогоды возможен град.
В субботу в восточных областях пройдут кратковременные дожди и местами грозы. Также осадки возможны вечером на западе страны. На остальной территории Украины день пройдет без значительных осадков.
В воскресенье, 14 июня, дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных областях. В то же время на юге и востоке, по прогнозу, осадков не будет. Во время гроз также не исключены град и шквалы.
В Киеве суббота пройдет без осадков. Зато в воскресенье в столице прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха в течение выходных составит около +20 градусов. Северо-западный ветер будет умеренным, но местами порывистым.
Напомним, что руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что в ближайшее время в Украине не прогнозируется настоящая летняя жара, поскольку на смену теплой погоде пришел активный атмосферный фронт.