На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата

Похолодание в Украине / © ТСН

Аномально теплый ноябрь в Украине вскоре закончится: похолодание ожидается уже с 11-го числа. Хотя снижение температуры будет незначительным, в середине месяца ночные показатели могут опуститься до 0°C и ниже.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает OBOZ.UA.

Погода в Украине в течение ближайших дней будет относительно теплой. Днем температура воздуха составит +8…+13°C, а местами на севере — до +17°C. Первые признаки снижения температуры ожидаются с 11 ноября, однако оно не будет резким или длительным.

Аномально теплый ноябрь

По словам Птухи, нынешняя погода не характерна для этого периода осени. В ближайшие дни средняя дневная температура по стране будет колебаться в пределах +9…+15°C, а в Крыму ожидается настоящее весеннее тепло — до +19°C.

9-10 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди на Закарпатье, в Карпаты, южные и центральные области, а 10 ноября — и на восток страны. В горных районах осадки могут перейти в мокрый снег.

Умеренное похолодание в середине ноября

Похолодание прогнозируется с 11 до 13 ноября, после чего возможно кратковременное повышение температуры. Как уточнила синоптик, оно будет незначительным — температура снизится лишь на несколько градусов.

На следующей неделе ночные показатели могут опускаться до 0°C и ниже, однако точные районы с возможными заморозками и их интенсивность метеорологи определят ближе к концу недели.

Напомним, на 6 ноября в Украине прогнозируется сухая, теплая погода с прояснениями. Температура днем составит +8…+13°С, на юге — до +17°С. По данным Укргидрометцентра, осадков не ожидается, но утром в западных, северных и восточных областях, а также на Киевщине возможен туман.