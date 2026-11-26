Синоптики предупреждают о снегопадах

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В пятницу, 27 ноября, погода в Украине будет контрастной из-за влияния мощного скандинавского антициклона и влажного атмосферного фронта с юга. Пока в северных и восточных областях существенных осадков не предвидится, запад и юг накроют снегопады и дожди, а в четырех западных регионах объявлен желтый уровень опасности из-за сильного снега.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 27 ноября погоду в стране будут определять два погодных процесса.

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«В большинстве областей давление будет продолжать стремительно расти, и сформируется область высокого давления, обусловленная мощным антициклоном с центром над югом Скандинавии. В его передней части с северными и северо-восточными потоками будет поступать холодный воздух. Наряду с этим, с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклонической обстановкой над Италией, а также несколько более тёплый влажный воздух», — отмечают синоптики.

В целом по стране будет облачно с прояснениями, кроме того, за исключением северной и северо-восточной частей, ожидается умеренный снег и мокрый снег. В Закарпатье и на юге страны ожидается снег с дождем, местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Прикарпатье — значительный снег.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов мороза, днём ожидается от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла. В Закарпатье и на юге страны в течение суток столбики термометров будут показывать от +2 до +8 градусов тепла.

Погода в Украине 27 ноября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают: днем 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будет идти сильный снег, прирост снежного покрова составит 8–20 см. На дорогах будет гололед, поэтому в этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Погода в Киеве

В пятницу, 27 ноября, на территории Киевской области и в Киеве будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью ожидается от -1 до -6 градусов мороза, днём будет от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В Киеве ночью прогнозируется около -1…-3 градусов мороза, днем будет около 0.

Погода во Львове

Во Львовской области 27 ноября погоду будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно, будет идти мокрый снег и снег, ночью местами значительный. Ожидается налипание мокрого снега, ночью местами слабый гололед. На дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с, также возможны слабые метели. Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до –5 градусов мороза.

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Во Львове температура воздуха в течение суток составит -1…-3 градуса мороза.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 27 ноября будет облачно, временами будет идти небольшой снег. На дорогах местами будет гололед. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от 0 до -5;

днём от -2 до +3.

В городе Днепр ожидается:

ночью от -1 до -3;

днём от -1 до +1.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 27 ноября будет облачно, будет идти умеренный дождь. На севере выпадет мокрый снег, ночью — значительный, возможно налипание мокрого снега и гололед.

Ветер будет восточный, со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью и днём будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, на севере будет около 0. В Одессе температура ночью и днём будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла.

На автодорогах области местами видимость во время осадков составит 1–2 км, на севере будет гололед.

Погода в Харькове

В Харьковской области 27 ноября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до -7 градусов мороза, днём ожидается от +1 градуса тепла до +4 градусов мороза. В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -3 до -5 градусов мороза, днем ожидается от 0 до -2 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказали, каким будет декабрь 2026 года в Украине.

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