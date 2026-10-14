ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
945
Время на прочтение
3 мин

На Украину надвигаются сильные заморозки и непогода: синоптики назвали города, которые пострадают первыми (карта)

Синоптики предупреждают о приближении нового южного циклона, который принесет в Украину штормовые порывы ветра и сильные заморозки.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Заморозки / иллюстративное фото

Заморозки / иллюстративное фото / © pixabay.com

В четверг, 15 октября, в Украине сохранится переменчивая погода с дождями в отдельных регионах и ночными заморозками. Синоптики предупреждают о прохладном воздухе, сильном ветре и первых существенных понижениях температуры на почве.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Какая погода будет в Украине 15 октября

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что данные ведущих метеоцентров указывают на то, что сейчас от Финляндии до Кипра простирается высотная впадина с двумя циклонными центрами внутри.

«Для Украины это означает, что до конца недели сохранится адвекция более прохладного воздуха и благоприятные условия для развития циклонов. Следующий южный вихрь с порцией осенних дождей ожидается уже накануне выходных», — предупреждает метеоролог.

Метеорологическая карта

Метеорологическая карта

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями.

«Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днём местами сильный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях без осадков», — сообщают синоптики.

Ветер будет преобладающим северным со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью по стране будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, на юге и востоке страны ожидается от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла, на крайнем востоке страны ожидается до +19 градусов выше нуля.

Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что 15 октября в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. В связи с этим в указанных регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 15 октября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 ниже нуля. Днём столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +4 до +6 градусов тепла, днём воздух прогреется до +11…+13 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 15 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. В регионе будет облачно с прояснениями, местами будет идти дождь, а днем в горах — еще и с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики предупреждают, что днём местами возможны грозы. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём местами с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 15 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями. Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

  • ночью от +6 до +11;

  • днём от +10 до +15.

В городе Днепр ожидается:

  • ночью от +7 до +9 градусов тепла;

  • днём от +10 до +12 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 15 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 15 октября ожидается облачная погода с дождями. Если утром осадки будут небольшими, то днём местами следует ожидать значительных осадков. Также синоптики предупреждают о тумане, который будет сохраняться ночью и утром.

Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов выше нуля.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода будет в Украине до конца недели.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie