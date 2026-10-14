На Украину надвигаются сильные заморозки и непогода: синоптики назвали города, которые пострадают первыми (карта)

Заморозки / иллюстративное фото / © pixabay.com

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В четверг, 15 октября, в Украине сохранится переменчивая погода с дождями в отдельных регионах и ночными заморозками. Синоптики предупреждают о прохладном воздухе, сильном ветре и первых существенных понижениях температуры на почве.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Какая погода будет в Украине 15 октября

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что данные ведущих метеоцентров указывают на то, что сейчас от Финляндии до Кипра простирается высотная впадина с двумя циклонными центрами внутри.

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«Для Украины это означает, что до конца недели сохранится адвекция более прохладного воздуха и благоприятные условия для развития циклонов. Следующий южный вихрь с порцией осенних дождей ожидается уже накануне выходных», — предупреждает метеоролог.

Метеорологическая карта

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 15 октября ожидается облачная погода с прояснениями.

«Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днём местами сильный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях без осадков», — сообщают синоптики.

Ветер будет преобладающим северным со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью по стране будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, на юге и востоке страны ожидается от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла, на крайнем востоке страны ожидается до +19 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что 15 октября в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. В связи с этим в указанных регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 15 октября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 ниже нуля. Днём столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +4 до +6 градусов тепла, днём воздух прогреется до +11…+13 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 15 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. В регионе будет облачно с прояснениями, местами будет идти дождь, а днем в горах — еще и с мокрым снегом.

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Кроме того, синоптики предупреждают, что днём местами возможны грозы. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём местами с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 15 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями. Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +6 до +11;

днём от +10 до +15.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днём от +10 до +12 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 15 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 15 октября ожидается облачная погода с дождями. Если утром осадки будут небольшими, то днём местами следует ожидать значительных осадков. Также синоптики предупреждают о тумане, который будет сохраняться ночью и утром.

Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов выше нуля.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода будет в Украине до конца недели.

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