На Украину надвигаются снег и мороз: синоптик ошарашила прогнозом

Снег в апреле / Иллюстративное фото / © ТСН

В Украину возвращается зимняя погода с арктическими воздушными массами и ночными заморозками. Синоптики прогнозируют до 10 см снега в отдельных регионах уже в ближайшие дни.

Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает УНИАН.

Комментируя информацию о возможном снеге и минусовой температуре даже днем на этой неделе, Голеня отметила, что сейчас над Украиной, особенно северными регионами, господствует холодная воздушная масса.

«Поэтому при прояснениях — у нас были этой ночью заморозки, следующей ночью в северной части будут заморозки и 22-го также будут заморозки», — рассказала метеоролог.

По ее словам, над Карпатами сформировался небольшой циклон, который будет двигаться в направлении Азовского моря.

«В северной части он втягивает холод с севера. И на востоке страны завтра может быть мокрый снег. В Карпатах также может этой ночью уже быть», — сказала представительница Укргидрометцентра.

В период 23 — 25 апреля ожидается ветреная погода, а с севера снова будет поступать холодный арктический воздух. В связи с этим возможны осадки в виде мокрого снега, в частности в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах.

Как отметила Голеня, снег преимущественно будет выпадать ночью, однако не исключено, что он будет наблюдаться и днем при плюсовой температуре — примерно от +1° до +3°…+4°.

«У нас и в начале мая может выпадать снег. Поэтому это не впервые, но давно такого не было», — отметила эксперт.

Отвечая на уточнение относительно возможного снежного покрова до 10 см, она отметила, что сейчас такие расчеты действительно существуют.

«Но это только на завтра, на день, на вечер, по востоку страны. Там такая зона есть в районе Краматорска. Но это только одна схема дала. Может будет, а может нет», — сказала Голеня.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что на этой неделе в Украине ожидается холодная и влажная погода с ночными заморозками до -3°C и дневной температурой преимущественно +8…+17°C. Ожидаются частые дожди, местами с мокрым снегом, туманы и порывистый ветер до 15 — 20 м/с. Самые интенсивные осадки пройдут 21 и 24 апреля. Неустойчивая дождливая погода продлится до конца недели по всей территории страны.