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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Украину надвигаются снег и опасный ветер: какие города стихия накроет в первую очередь и чего ожидать дальше — подробный прогноз (карта)

Атлантический циклон принесет в Украину контрастную погоду: порывистый ветер, дожди с мокрым снегом на западе и нетипичное для ноября тепло на остальной территории.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 ноября

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 ноября / © ТСН

В пятницу, 13 ноября, погода в Украине будет контрастной из-за активных атмосферных фронтов и сильного ветра. В то время как в большинстве областей температура поднимется до +15…+20 градусов тепла, в западных регионах пройдут дожди с мокрым снегом.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что завтра, 13 ноября, ожидается всплеск субтропического тепла.

«В пятницу, 13 ноября, Украина будет находиться под влиянием активной температурно-контрастной циклонической системы из Атлантики и связанных с ней атмосферных фронтов. Поэтому погодные условия в разных регионах страны будут существенно различаться», — отмечает метеоролог.

По словам Постриганя, на запад Украины холодный атмосферный фронт принесет сильный ветер, дожди с мокрым снегом и дневную температуру +3…+8, остальная территория будет оставаться под влиянием тёплого влажного воздуха из Италии и Средиземноморья. В большинстве областей временами будут идти дожди, ночью ожидается +3…+8 градусов тепла, днём +11…+16 градусов выше нуля, а на юге местами воздух прогреется до +22 градусов выше нуля.

Синоптик сообщает, что в Черкасской области будет облачно и ожидается туман, однако станет заметно теплее: ночью термометры покажут от +5 до +10 градусов тепла, днем — ожидается от +10 до +15 градусов выше нуля.

«Среднесуточная температура поднимется до 10º, а это в три раза выше нормы для данного климата и в большей степени будет соответствовать показателям октября», — сообщает Постригань.

Метеорологическая карта

Метеорологическая карта

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 13 ноября в Украине усилится ветер — порывы будут достигать штормовых 15–22 м/с. Из-за атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода с дождями, а в западных областях местами возможен мокрый снег.

Несмотря на непогоду, в стране значительно потеплеет: днём столбики термометров поднимутся до +10…+15 градусов, а на юге — до +14…+19. Прохладнее останется только на западе, где ожидается +4…+8 градусов тепла.

В Киеве завтра также будет ветрено (возможны порывы ветра 15–20 м/с) и дождливо, однако температура воздуха в столице поднимется до +12. По словам Диденко, в эти выходные, 14–15 ноября, температура снизится, и погода вернётся к привычным для этого месяца показателям.

По данным Украинского гидрометцентра, 13 ноября активный атмосферный фронт приведёт к сложной синоптической ситуации и очень переменчивой погоде в Украине.

«Перед фронтом с южных направлений будет поступать очень тёплый воздух, и давление будет интенсивно падать; днём за фронтом в западные области будет поступать холодный воздух, поэтому давление будет расти. Различающиеся по своим свойствам воздушные массы будут вызывать значительный температурный контраст, порывистый ветер и дожди различной интенсивности», — сообщают синоптики.

В целом по стране будет облачно, в западных областях пройдут умеренные дожди. В южных и большинстве центральных областей ночью и утром будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, в южной части ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля.

Днём температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов тепла, в южной части и большинстве центральных областей будет несколько теплее — до +15…+20 градусов выше нуля, на крайнем западе страны ожидается +3…+8 градусов тепла (в Карпатах температура снизится до 0–3 градусов мороза).

Погода в Украине 13 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности в Украине 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, ночью и утром южные и большинство центральных областей накроет туман с видимостью 200–500 метров — в связи с этим объявлен первый, желтый, уровень опасности, сообщают в Украинском гидрометцентре.

В то же время на западе страны погода значительно ухудшится: в Прикарпатье пройдут значительные, а в Закарпатье и в Карпатах — сильные дожди, которые днем перейдут в снег. Прогнозируются гололед, налипание мокрого снега, обледенение дорог и порывы ветра 15–20 м/с. В высокогорье Карпат поднимутся метели, а ветер усилится до 25–30 м/с, что соответствует второму, оранжевому, уровню опасности.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — предупреждают метеорологи.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 13 ноября будет облачно и пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов выше нуля. В Киеве ночью ожидается от +3 до +5 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать до +11…+13 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 13 ноября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно, ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег, ночью и утром будут сильные осадки. Синоптики предупреждают о слабом налипании мокрого снега днем, на отдельных участках дорог будет гололед.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный со скоростью 9–14 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с, днём — слабые метели. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +5 до +10 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днём столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 13 ноября будет облачно. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днём синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер будет дуть южный, днём — юго-западный со скоростью 9–14 м/с; утром и днём возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

Синоптики предупреждают, что на автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 200–500 м.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области в пятницу, 13 ноября, будет облачно, и пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, ночью со скоростью 5–10 м/с, а днём — со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса тепла, днём ожидается от +11 до +13 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 13 ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Днём возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

  • ночью от +4 до +9 градусов тепла;

  • днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В городе Днепр показания термометров будут колебаться:

  • ночью от +4 до +6 градусов тепла;

  • днём от +14 до +16 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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