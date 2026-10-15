Осень / погода / © pexels.com

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В пятницу, 16 октября, в Украине сохранится пасмурная и сырая осенняя погода с дождями в большинстве областей. Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что погоду в стране будет по-прежнему определять обширная циклоническая зона, простирающаяся от Турции вплоть до границ Украины. По его словам, в ближайшие дни этот атмосферный коридор будет непрерывно поставлять новые влажные вихри, поэтому жителям региона следует готовиться к сырой, пасмурной погоде.

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В пятницу, 16 октября, ожидается приход очередного циклона. Он принесет с собой осадки различной интенсивности, причем проливные дожди охватят Левобережье. Постригань сообщает, что в Черкасской области ожидается умеренный дождь, который местами будет переходить в сильный. Ночные показания термометров будут колебаться от +4 до +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

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В субботу, 17 октября, дожди несколько стихнут, поскольку следующий атмосферный фронт со стороны Черного моря будет только готовиться к выходу. Вместе с тем местами возможно образование густых туманов. Температура воздуха немного повысится и составит +6…+11 градусов ночью и +11…+16 градусов днём.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 16 октября в Украине будет облачно, с дождями, местами возможен мокрый снег.



«16 октября особое внимание синоптиков вновь будет привлекать циклоническая система на юге, центр которой теперь будет находиться над Азовским морем. Своим влиянием она охватит большинство областей, однако наиболее ощутимым оно будет на Левобережье, особенно ночью, только на северо-запад страны будет распространяться выступ высокого давления с севера. Облачное небо ночью будет защищать воздух от сильного охлаждения, днем ожидается умеренная теплота (теплее всего на востоке и юго-востоке страны)», — отмечают в гидрометцентре.

Как прогнозируют синоптики, умеренные, ночью на Левобережье местами пройдут значительные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. Днем в большинстве южных областей осадков не ожидается. Ветер будет дуть преимущественно северный, на востоке страны — восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов выше нуля. На Левобережье ночью ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов тепла. В Карпатах ночью будет около 0, а днем столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов тепла.

Погода в Украине 16 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях: с 16 по 30 октября на большинстве рек Западной Украины, в частности в бассейнах Днестра, Сяна, Западного Буга, Припяти и Тисы, ожидается падение уровня воды до рекордных минимумов.

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На многих участках будет наблюдаться критическое маловодье, зарастание русел, а на отдельных малых реках возможно полное прекращение стока.

Поэтому в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Закарпатской областях синоптики объявили третий, коричневый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях в ряде областей Украины / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 16 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями. В частности, в Киеве ночью будет небольшой, а днём умеренный дождь. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +13 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

На Львовщине 16 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-востока. Синоптики прогнозируют в течение дня облачность с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, а днём существенных осадков не предвидится.

Также ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

Во Львове температура ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 16 октября ожидается облачная погода с дождями, местами сильными. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11;

днём от +13 до +18.

В Днепре температура воздуха составит:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 16 октября ожидается переменная облачность и без значительных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 16 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, местами сильными. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Отметим, что в октябре часть Европы охватит мороз до -16. Синоптики рассказали, затронет ли похолодание Украину.

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