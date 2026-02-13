На Украину надвигаются циклоны: синоптик спрогнозировала, какая погода ждет украинцев 14 февраля

Оттепель / © УНИАН

В Украине в субботу, 14 февраля, погоду будет определять циклон с центром в районе Днепропетровской области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон обусловит дожди в восточных, южных и местами центральных регионах. Небольшие осадки возможны также на западе страны. На севере ожидается облачная и влажная погода, местами туман.

Температура воздуха существенно не изменится — сохранится оттепель. В большинстве областей прогнозируют небольшие плюсовые показатели, а на юге столбики термометров могут подниматься до +5…+10 градусов.

Вместе с потеплением синоптик предупреждает о сопутствующих рисках: активное таяние снега и льда, сход снежных масс с крыш, образование сосулек и ледяных участков под водой на тротуарах. В Карпатах растет опасность схода лавин.

В Киеве 14 февраля будет тепло — днем воздух прогреется примерно до +3 градусов.

Уже в воскресенье, 15 февраля, в Украину зайдет новый активный циклон. Прогнозируют мокрый снег, налипание снега, сильные осадки, порывистый ветер местами до штормовых значений и метели. На юге и востоке возможны значительные дожди.

После смещения циклона на северо-восток 16-17 февраля в Украине ожидается похолодание.

«Похолодание будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, умереннее», — добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что аномальное февральское потепление в Украине вскоре сменят ночные морозы до -18 градусов. Первыми дыхание арктического антициклона почувствуют жители западных, северных и Винницкой областей.