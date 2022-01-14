На Украину налетел шквальный ветер: в каких регионах опаснее всего

На Украину налетел шквальный ветер: в каких регионах опаснее всего

Шквальный ветер также передают и на выходные, 15-16 января.

Вечером 14 января почти во всех регионах Украины зафиксировали сильные порывы ветра — максимум достиг 27 м/с.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

"На 17:50 порывы ветра на западе и севере нашей страны достигли 20-27 м/с. На остальной территории ветер пока 15-20 м/с. В столице был зафиксирован порыв ветра 23 м/с ", — сообщили в Укргидрометцентре .

В Украине зафиксировали шквальный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, ранее украинцев предупреждали о шквальном ветре 14 января. В Укргидрометцентре объявили ІІ уровень опасности. Метеорологи объясняют, что причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток.

Также ветреную погоду передают на выходные, 15-16 января. 15 января в Украине из-за сильного ветра объявлен I уровень опасности, желтый, а на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). В воскресенье, 16 января, в Украине будет преимущественно без осадков.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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