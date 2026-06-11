На Украину обрушилась непогода: гигантский град и ураган валят деревья и заборы (видео)

Непогода в Днепре 11 июня / © из соцсетей

Реклама

В Украине 11 июня разгулялась непогода. В некоторых областях выпал огромный град и пошел сильный ливень, а шквальный ветер валит заборы и деревья на автомобиле.

Видео и фото с последствиями непогоды публикуют в Сети.

Ухудшение погодных условий, о котором ранее предупреждали синоптики, фиксируют в Днепропетровской, в частности, в областном центре и Черновицкой областях.

Реклама

На обнародованных кадрах видно, как сильные порывы ветра свалили дерево на проезжую часть в Днепре, а в другой части города ураган склонил огромное дерево на машину. Также в городе выпал гигантский град и прошел сильный ливень. А в Реваковцах на Буковине шквалы разгромили забор.

Днем 11 июня в Украинском гидрометцентре и ГСЧП предупреждали о резком ухудшении погодных условий: сильные грозы, град и шквалы. Потому почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Речь идет о I уровне опасности (желтый).

Спасатели отметили, что ненастье может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Дата публикации 16:42, 11.06.26 Количество просмотров 14 Поваленные деревья, сильные ливни и огромный град: Украину накрыла непогода

Погода на 12 июня

Ненастье будет бурлить и в пятницу, 12 июня. По данным синоптики Наталии Денисенко, ожидается весь спектр непогоды: и гроза, и шквал, и временами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град. В столице температура воздуха днем будет около 24 градусов.

Реклама

Также о похолодании среди лета сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, уже в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные дожди, грозы и местами град. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7 °C.

Новости партнеров