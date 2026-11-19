Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 20 ноября / © Associated Press

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В пятницу, 20 ноября, погоду в Украине будет определять активный циклон и атмосферные фронты, которые принесут дожди, плотную облачность и сильный порывистый ветер. Несмотря на непогоду, температура воздуха в большинстве регионов по-прежнему будет оставаться плюсовой.

Подробный прогноз погоды от синоптиков на завтра — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20 ноября территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

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«Ожидаются дожди, сильный ветер и плотная облачность. Зонтики, подходящая обувь, шарфы!» — предупреждает Диденко.

Как отмечает синоптик, температура воздуха пока останется достаточно комфортной: днем ожидается от +5 до +10 градусов тепла, на юге, в Закарпатье и в центре будет несколько теплее — до +9…+14 градусов тепла, на крайнем севере ожидается от +3 до +5 градусов выше нуля.

В столице 20 ноября ожидаются дожди с сильным ветром и дневной температурой воздуха до +6…+8 градусов тепла. Диденко предупреждает, что похолодание ожидается с 22 ноября.

По данным Украинского гидрометцентра, в пятницу, 20 ноября, нестабильную погоду в Украине с дождями различной интенсивности будет обусловливать активный циклон. В течение суток ожидается облачность, высокая влажность и колебания атмосферного давления.

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На большей части территории пройдут умеренные дожди, и лишь на северо-востоке ночью обойдётся без осадков. В то же время в ночные часы в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются значительные дожди, а в Карпатах — сильный дождь с мокрым снегом, из-за чего в этих регионах объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают о непогоде в ряде областей Украины 20 ноября / © Укргидрометцентр

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с. Днем по всей стране, кроме северных областей (где порывы ожидаются лишь местами), порывы будут достигать 15–20 м/с, а на юге — до 24 м/с, в связи с чем синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности. Из-за непогоды возможны затруднения в движении транспорта и перебои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Несмотря на плотную облачность, воздушная масса останется относительно теплой, поэтому ночью преобладает плюсовая температура — +2…+7 градусов тепла, а на юге страны — +8…+13 градусов тепла. Днём столбики термометров поднимутся незначительно: в северных областях сохранится +2…+7 градусов тепла, на остальной территории воздух прогреется до +10…+16, тогда как в Карпатах в течение всех суток температура будет держаться около 0.

Погода в Украине 20 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В пятницу, 20 ноября, на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно и дождливо. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Температура воздуха по области ночью и днём будет колебаться в пределах +2…+7 градусов тепла. В Киеве ночью и днём ожидается от +5 до +7 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 20 ноября погоду будет определять циклон с центром над Украиной и прохождение атмосферных фронтов. По области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут сильные дожди, на юге региона местами с мокрым снегом, а днём будет периодически дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7–12 м/с, однако утром и днём местами ожидаются порывы западного ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области составит +2…+7 градусов тепла ночью и +5…+10 градусов тепла днём.

Во Львове также будет облачно с прояснениями: ночью пройдет сильный дождь, а днём возможны кратковременные осадки. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с в утренние и дневные часы. Столбики термометров в городе покажут +3…+5 градусов тепла ночью и +6…+8 градусов тепла днем.

Из-за ночных сильных дождей и сильного порывистого ветра как во Львове, так и на территории области синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности.

Погода в Харькове

В пятницу, 20 ноября, в Харьковской области и в Харькове ожидается облачная погода. Ночью осадков не ожидается, однако днём пройдёт сильный дождь. Кроме того, ночью и утром в городе и области сохранится туман с видимостью 200–500 метров.

Южный ветер со скоростью 5–10 м/с ночью и днём усилится до 7–12 м/с с порывами 15–20 м/с. Из-за тумана, сильного дождя и порывистого ветра в регионе объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Температура воздуха в области составит +3…+8 градусов тепла ночью и +7…+12 градусов тепла днём. В Харькове столбики термометров покажут +5…+7 градусов тепла ночью и +9…+11 градусов тепла днём.

Погода в Днепре

В пятницу, 20 ноября, в Днепропетровской области и в Днепре ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, а днём умеренный дождь, который местами в области будет сильным.

Ветер ночью южный, днём переходящий в западный, 7–12 м/с, причём в дневные часы как в городе, так и по области ожидаются порывы западного ветра до 15–20 м/с, из-за чего синоптики объявили первый, жёлтый, уровень опасности.

Температура воздуха в области составит +5…+10 градусов тепла ночью и +10…+15 градусов тепла днём. В Днепре столбики термометров покажут +5…+7 градусов тепла ночью и +11…+13 градусов тепла днём.

Погода в Одессе

В пятницу, 20 ноября, в Одесской области и в Одессе ожидается облачная погода. Пройдет умеренный дождь, который ночью и утром местами по области и непосредственно в городе будет значительным, а утром в регионе местами прогремит гроза. На автодорогах области в ночные и утренние часы видимость во время осадков будет снижаться до 500–1000 метров.

Южный ветер, который днём сменит направление на западный, будет достигать 9–14 м/с с порывами 19–24 м/с. Кроме того, синоптики предупредили о стихийных гидрометеорологических явлениях: утром и в первой половине дня вдоль побережья Одесской области ожидаются порывы западного ветра до 25–28 м/с, в связи с чем объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Температура воздуха в области составит +7…+12 градусов тепла ночью и +12…+17 градусов тепла днём. В Одессе столбики термометров покажут +9…+11 градусов тепла ночью и +14…+16 градусов тепла днём.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Украине в этом году.

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