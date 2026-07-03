На Украину обрушится волна атлантического холода, будет очень опасно: где "разгуляется" непогода (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © unsplash.com

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В Украину наступило долгожданное похолодание, однако вместе с этим погода существенно ухудшится. В ближайшие дни большинство областей окажутся под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут сильные грозы, ливни и шквальный ветер.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, воздушная масса с атмосферными фронтами уже достигла Украины и постепенно движется с запада на восток.

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«Жара отступает, и уже завтра в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге +24–+29, разве что в субботу на востоке ещё продержатся +26–+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее», — сообщает Диденко.

Эксперт отмечает, что атмосферный фронт принесет обильные осадки, поэтому 4 июля в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. В западных областях дожди возможны только на Волыни и в Ровенской области. В воскресенье, 5 июля, дожди станут локальными, причем на юге и в центре вероятность осадков будет наименьшей.

В эти выходные будет дуть умеренный, но часто порывистый северо-западный ветер. Для Киева это хорошая новость, ведь его порывы помогут развеять смог над городом. Жара в столице отступает: в субботу и воскресенье в Киеве ожидаются комфортные +23…+24 градуса тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что в ближайшие дни ожидается целый ряд опасных метеорологических явлений: сильные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью до 17–22 м/с.

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«Поскольку атмосферный фронт движется медленно, его влияние сохранится ещё в ближайшую ночь и в первой половине дня субботы. Уже завтра мы почувствуем свежий атлантический воздух, а дневная температура составит 21–26», — прогнозирует Постригань.

Он отмечает, что, по предварительным прогнозам синоптиков, с понедельника Черкасская область окажется под влиянием северного циклона. Погоду будет определять влажный и нестабильный воздух с Атлантики. В дневные часы местами будут собираться облака, которые принесут с собой кратковременные дожди с грозами. Ночами столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, а днем ожидается вполне комфортная температура в пределах +22…27 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 4 июля в стране будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днём по всей Украине, за исключением юго-запада, пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. Как предупреждают синоптики, местами выпадет град и будут шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

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Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от +18 до +23, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса тепла.

Погода в Украине 4 июля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 4 июля

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Украине в ближайшие дни. В субботу, 4 июля, в большинстве регионов пройдут грозы. Исключением станут лишь западные области, а также Житомирская и Винницкая области.

В Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также на востоке страны ожидаются сильные дожди, причем в дневные часы восточные и юго-восточные районы местами накроет град со шквальным ветром до 15–20 м/с. В связи с непогодой объявлен первый (желтый) уровень опасности, поскольку такие ливни и порывы ветра могут затруднить движение транспорта и нарушить работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах 4 июля / © Укргидрометцентр

В то же время в период с 4 по 6 июля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ситуация требует особой осторожности, поскольку сильные порывы ветра в сочетании с сухими участками могут способствовать мгновенному распространению огня.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 4 июля будет облачно с прояснениями, сообщают в Украинском гидрометцентре. Ночью пройдут дожди с грозами, в связи с чем в области объявлен первый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о грозах в Киевской области 4 июля / © Укргидрометцентр

Днём синоптики не прогнозируют осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области и городе Львове 4 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днём ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

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Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется лишь до +21…+23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 4 июля ожидается переменная облачность, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днём значительных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, также местами будут порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

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В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов тепла.

Температура морской воды будет колебаться от +23 до +24 градусов тепла.

Погода в Харькове

В субботу, 4 июля, в Харьковской области ожидается облачная погода. Если ночь в области и самом Харькове пройдет спокойно и без значительных осадков, то уже днем ситуация резко изменится. Синоптики объявили первый (жёлтый) уровень опасности: в дневные часы город и область накроет сильный дождь с грозой, который местами будет сопровождаться градом и шквальным ветром до 15–20 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Харьковской области 4 июля / © Укргидрометцентр

Северо-западный ветер ночью будет слабым — от 3 до 8 м/с, но днём усилится до 7–12 м/с (не считая шквальных порывов во время грозы). Несмотря на непогоду, будет тепло.

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По области ночная температура будет колебаться в пределах +18…+23 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +25…+30 градусов тепла. В Харькове термометры покажут от +20 до +22 ночью и около +27…+29 днём.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 4 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами.

Днём синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, местами — сильные, сопровождающиеся грозами; в отдельных районах ожидается град.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Днём местами во время грозы ожидаются шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

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Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +17 до +22 градусов тепла;

днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +19 до +21 градуса тепла;

днём воздух прогреется до +26–+28 градусов тепла.

Напомним, ученые предупреждают, что новая фаза Супер-Эль-Ниньо, которая в настоящее время стремительно усиливается, может обернуться катастрофой для многих регионов планеты.

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