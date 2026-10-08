- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1660
- Время на прочтение
- 4 мин
На Украину обрушивается двойной удар опасной стихии: какие города пострадают первыми и когда — подробный прогноз
Атмосферный фронт из Западной Европы сулит резкое изменение синоптической ситуации в Украине, принося с собой ливни и сильный ветер.
В пятницу, 9 октября, комфортная и сухая «бабья осень» в Украине начнёт уступать место атмосферному фронту из Западной Европы. В то время как западные и северные области охватят дожди, ветер и прохлада, на юге и востоке еще сохранится высокая температура и солнечная погода.
Подробный прогноз погоды на пятницу, 9 октября, — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
В пятницу, 9 октября, Украину накроет холодный атмосферный фронт, сообщает синоптик Наталья Диденко. По её словам, он принесёт увеличение облачности и дождливую погоду в западные и северные области (кроме Сумской), а также в Винницкую и отдельные районы Черкасской областей.
«В этих регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха. В западных областях завтра ожидается +13…+17 °, в большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17…+19», — прогнозирует Диденко.
В то же время она отмечает, что на остальной территории Украины сохранится сухая и очень тёплая погода с температурой воздуха до +20…+24 градусов тепла.
По словам синоптика Натальи Диденко, завтра ожидается сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с. Погода изменится и в Киеве: в столице пройдет дождь, похолодает до +16…+17 градусов и поднимется сильный юго-западный ветер.
По данным руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, двухнедельное «бабье лето» подходит к концу. В дальнейшем атлантический циклон «Felicia» и его холодный фронт принесут в Украину дожди и прохладу — в первую очередь это почувствуют западные и северные области, где 9 октября станет меньше солнца.
Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, 9 октября холодный атмосферный фронт из Западной Европы принесет облачность и перепады давления. В западных, а днём также в северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода. По всей стране ожидается ветреная погода с юго-запада, а в большинстве регионов, кроме юго-востока, днем возможны порывы ветра до 15–20 м/с.
Ночная температура составит +7…+12 градусов (на юге до +15). Днём воздух прогреется до +18…+23, хотя на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях будет несколько прохладнее — до +14…+19 градусов.
В то же время синоптики предупреждают: 9–10 октября в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве
В Киевской области 9 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с, по области днем местами будут порывы до 15–18 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается около +20 градусов тепла.
Погода во Львове
В пятницу, 9 октября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, временами будет идти небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет южный с переходом на северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в течение суток по области составит от +11 до +16 градусов тепла.
Во Львове температура воздуха в течение суток будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла.
Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые возможны на территории области. В частности, 9 октября местами будут грозы, а утром и днём порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с. В регионе синоптики объявили первый уровень опасности — жёлтый.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет сохраняться туман.
Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:
ночью от +7 до +12 градусов тепла;
днём от +20 до +25 градусов тепла.
В городе Днепр:
ночью ожидается от +10 до +12 градусов тепла;
днём температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 9 октября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. Ветер будет дуть южный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов тепла.
В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днём — от +19 до +21 градуса тепла.
Погода в Харькове
В Харьковской области 9 октября ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.
Ветер ночью будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём — юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.
Отметим, что, несмотря на опасения относительно суровой зимы, аномальных морозов и длительных периодов сильного холода в Украине в этом сезоне синоптики не прогнозируют — погода в основном будет мягкой, а похолодания и снегопады — кратковременными. Главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова говорит, что нынешний холодный сезон может оказаться значительно мягче предыдущего, а сильные морозы возможны лишь отдельными волнами.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.