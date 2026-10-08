Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 9 октября / © ТСН

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В пятницу, 9 октября, комфортная и сухая «бабья осень» в Украине начнёт уступать место атмосферному фронту из Западной Европы. В то время как западные и северные области охватят дожди, ветер и прохлада, на юге и востоке еще сохранится высокая температура и солнечная погода.

Подробный прогноз погоды на пятницу, 9 октября, — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

В пятницу, 9 октября, Украину накроет холодный атмосферный фронт, сообщает синоптик Наталья Диденко. По её словам, он принесёт увеличение облачности и дождливую погоду в западные и северные области (кроме Сумской), а также в Винницкую и отдельные районы Черкасской областей.

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«В этих регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха. В западных областях завтра ожидается +13…+17 °, в большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17…+19», — прогнозирует Диденко.

В то же время она отмечает, что на остальной территории Украины сохранится сухая и очень тёплая погода с температурой воздуха до +20…+24 градусов тепла.

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра ожидается сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с. Погода изменится и в Киеве: в столице пройдет дождь, похолодает до +16…+17 градусов и поднимется сильный юго-западный ветер.

По данным руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, двухнедельное «бабье лето» подходит к концу. В дальнейшем атлантический циклон «Felicia» и его холодный фронт принесут в Украину дожди и прохладу — в первую очередь это почувствуют западные и северные области, где 9 октября станет меньше солнца.

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Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, 9 октября холодный атмосферный фронт из Западной Европы принесет облачность и перепады давления. В западных, а днём также в северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода. По всей стране ожидается ветреная погода с юго-запада, а в большинстве регионов, кроме юго-востока, днем возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Ночная температура составит +7…+12 градусов (на юге до +15). Днём воздух прогреется до +18…+23, хотя на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях будет несколько прохладнее — до +14…+19 градусов.

Погода в Украине 9 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают: 9–10 октября в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 9 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с, по области днем местами будут порывы до 15–18 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается около +20 градусов тепла.

Погода во Львове

В пятницу, 9 октября, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, временами будет идти небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет южный с переходом на северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в течение суток по области составит от +11 до +16 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха в течение суток будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые возможны на территории области. В частности, 9 октября местами будут грозы, а утром и днём порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с. В регионе синоптики объявили первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах во Львовской области 9 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём от +20 до +25 градусов тепла.

В городе Днепр:

ночью ожидается от +10 до +12 градусов тепла;

днём температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 9 октября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. Ветер будет дуть южный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днём — от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 9 октября ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер ночью будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём — юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Отметим, что, несмотря на опасения относительно суровой зимы, аномальных морозов и длительных периодов сильного холода в Украине в этом сезоне синоптики не прогнозируют — погода в основном будет мягкой, а похолодания и снегопады — кратковременными. Главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова говорит, что нынешний холодный сезон может оказаться значительно мягче предыдущего, а сильные морозы возможны лишь отдельными волнами.

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