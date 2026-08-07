На Украину обрушивается двойной удар стихии: синоптики забили тревогу и назвали самые «опасные» даты (карта)

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 7 августа

Реклама

В Украине 7 августа погода будет неоднородной.

По словам украинской синоптика Натальи Диденко, 7 августа к западным регионам приблизится атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые дожди и долгожданное понижение температуры до +24…+29. На остальной территории страны по-прежнему будет сохраняться жара в пределах +32…+39.

Реклама

Ближе к вечеру 7 августа на западе, в Винницкой области и местами в северных областях возможны сильные ливни с градом и шквальным ветром. Как отмечает Диденко, с 8 августа жаркая погода начнет заметно отступать, задержавшись только в восточных и южных областях, а уже 9 августа приятная прохлада охватит всю Украину.

Реклама

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 7 августа в стране будет переменная облачность.

«В западных, днём — также в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с; на остальной территории без осадков», — предупреждают метеорологи.

Погода в Украине 7 июля / © Укргидрометцентр

В нескольких регионах в связи с опасными метеорологическими явлениями объявлен первый уровень опасности — желтый.

7 июля синоптики прогнозируют грозы и шквалы в Украине / © Укргидрометцентр

Ветер будет южный с переходом на северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха днем по стране будет колебаться от +35 до +38 градусов тепла, а в западных областях ожидается от +27 до +32.

Реклама

В то же время синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров на территории Украины. По данным метеорологов, 7 августа в большинстве украинских областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 7 августа / © Укргидрометцентр

В течение 8–9 августа наивысшая степень опасности сохранится на юге, в большинстве центральных областей, а также в Закарпатье, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. Кроме того, 8 августа критический уровень ожидается в Харьковской области, а 9 августа — в Волынской, Ровенской и Сумской областях.

Ранее метеоролог Виталий Шпиг предупредил о кардинальных климатических изменениях в Украине. По его словам, температура +40 °C и выше будет повторяться всё чаще, а украинцам стоит привыкать к более продолжительным и жарким волнам зноя.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров