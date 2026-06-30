Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале июля / © ТСН.ua

Реклама

Июль в Украине начнется с аномальной жары до +38 градусов и сухой погоды, что создаст серьезную угрозу лесных пожаров в большинстве областей. Однако уже через несколько дней погодную ситуацию кардинально изменит холодный атмосферный фронт с грозами, шквалами и резким похолоданием.

Какая погода будет в Украине в начале июля — узнайте из материала ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует жаркую погоду в Украине 1 июля. В течение дня столбики термометров будут показывать от +30 до +35 градусов тепла. В целом осадков не ожидается, однако в Закарпатье возможны кратковременные грозовые дожди.

Реклама

В Киеве 1 июля также будет солнечно и жарко, а температура воздуха поднимется до +33 градусов тепла. В четверг, 2 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, из-за чего жара начнет ослабевать. Прохладу первыми почувствуют западные области, а в течение 3–4 июля — остальные области страны.

«При такой сильной жаре и приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы! Будьте осторожны», — предупреждает Диденко.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что июль начнётся с аномально тёплой погоды.

«В период с 1 по 2 июля, благодаря антициклону «Immanuel», в Черкасской области сохранится солнечная и жаркая погода. Среднесуточная температура будет на 5–6° выше климатической нормы. Температура воздуха ночью 17–22°, днём 29–34°. Местами возможны кратковременные грозовые дожди», — прогнозирует Постригань.

Реклама

По словам метеоролога, 3 июля начнётся перестройка синоптических процессов. В результате Украина окажется на грани жары и прохлады.

«Нестабильность погоды будет обусловлена атмосферным фронтом, надвигающимся с северо-запада», — отметил метеоролог.

По данным Украинского гидрометцентра, 1 июля в стране ожидается переменная облачность. По словам синоптиков, осадков не предвидится, лишь на крайнем западе страны днём пройдут кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах — град и шквалы до 15–20 м/с.

Ветер будет восточного и юго-восточного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью по стране будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29…+34 градусов тепла.

Реклама

В то же время метеорологи предупреждают, что на юго-западе страны будет наиболее жарко — там ожидается от +35 до +38 градусов выше нуля.

Погода в Украине 1 июля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В среду, 1 июля, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В этих регионах объявлен первый уровень опасности (желтый), сообщают в ГСЧС. Также спасатели отмечают, что 1–2 июля в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Будьте внимательны, следите за официальными сообщениями и соблюдайте правила безопасности», — отмечают в ГСЧС.

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Реклама

«1–3 июля в большинстве областей страны будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 1 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в Киеве 1 июля будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +21 до +23 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +31 до +33 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Киевской области: 1 июля в большинстве районов области будет отмечаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Реклама

По прогнозу синоптиков, дожди в столице могут пройти только 3 июля, а затем ожидается похолодание. В субботу, 4 июля, температура воздуха в Киеве снизится на 10 градусов. Днём в субботу ожидается всего +21 градус тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 1 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние дневной высотной впадины; будет облачно с прояснениями. По области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и градом.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с, днём местами будут шквалы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +31 до +36 градусов тепла.

Реклама

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +21 градуса тепла. Днём столбики термометров будут показывать от +33 до +35 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 1 июля будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается от +30 до +35 градусов тепла.

В Одессе ночью температура составит от +23 до +25 градусов тепла, днём ожидается от +30 до +32 градусов тепла.

Реклама

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 1 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса выше нуля.

В самом Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла. Днём температура воздуха поднимется до +29…+31 градуса тепла.

Реклама

Погода в Днепре

В Днепропетровской области 1 июля будет малооблачно. Синоптики не прогнозируют осадков.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:

ночью от +15 до +20 градусов тепла;

днём от +30 до +35 градусов тепла.

В городе Днепр 1 июля ожидается:

Реклама

ночью от +18 до +20 градусов тепла;

днём температура воздуха поднимется от +30 до +32 градусов тепла.

Напомним, во Львове зафиксировали температурный рекорд за полвека — столбики термометров в тени достигли 35 градусов, а на солнце — почти 40. В городе поливают дороги и устанавливают водяные распылители, но из-за жары в больницы уже обратились пять человек с тепловыми ударами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров