На Украину с резким похолоданием надвигается опасная стихия: синоптики предупредили, когда и где начнутся заморозки

Заморозки / иллюстративное фото / © Pixabay

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Первого октября северный антициклон принесет в большинство областей Украины сухую и комфортную погоду, однако холодные ночи будут сопровождаться заморозками на почве и штормовым ветром на юго-востоке.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 октября ожидается солнечная и теплая погода, а температура воздуха днём будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла.

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«1 октября везде будет преимущественно без осадков, только в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь», — отмечает синоптик.

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По прогнозу Диденко, сухая и относительно теплая погода в Украине сохранится до конца недели. В то же время она предупреждает, что в южной части Украины, в восточных областях и в Днепропетровской области порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду, поэтому следует быть осторожными.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 1 октября большинство областей будет находиться под влиянием области высокого давления, поэтому сохранится сухая и умеренно тёплая погода. Лишь над Черным морем будет наблюдаться циклоническая активность, из-за которой на Приазовье и в Крыму возможны кратковременные дожди.

В целом по стране ожидается переменная облачность, а в западных регионах в ночные и утренние часы местами будет образовываться туман. Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока со скоростью 7–12 м/с, однако днем на юго-востоке возможны порывы до 15–20 м/с.

Благодаря притоку холодного воздуха с северо-востока ночи будут довольно холодными. На западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях температура ночью составит +1…+6 градусов тепла, тогда как на остальной территории сохранится от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +22 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 1 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы от 0 до 3 градусов мороза. В ночь на 1 октября они ожидаются в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Синоптики предупреждают о заморозках в нескольких областях Украины 1 октября / © Укргидрометцентр

В последующие дни, 2–3 октября, зона заморозков распространится на Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую области и южные регионы. Такие метеорологические явления представляют угрозу для неубранных овощей, предупреждают синоптики.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 1 октября.

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