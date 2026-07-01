На Украину с резким похолоданием надвигается опасный удар стихии: синоптики предупредили, какие области накроет (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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Уже 2 июля в западные области прорвется атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет дожди, грозы, град и шквалы, а также ощутимое снижение температуры. В то же время, на большей части территории страны жара еще удержится.

Об этом сообщают Украинский гидрометцентр и синоптикиня Наталья Диденко.

Где 2 июля резко изменится погода

По данным Укргидрометцентра, 2 июля погодные условия в большинстве областей еще будут определять раскаленный тропический воздух, поэтому сохранится сухая и жаркая погода. Однако в западные области поступит активный атмосферный фронт.

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Прогноз погоды в Украине на сутки 02 июля / © Укргидрометцентр

Именно он принесет:

умеренные, а местами значительные дожди;

грозы;

местами град;

шквалы ветра 15–20 м/с.

Из-за опасных погодных явлений в западных областях объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают, что ненастье может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине / © Укргидрометцентр

Жара пока не отступает

Несмотря на приход атмосферного фронта, большая часть Украины будет еще оставаться во власти жары.

По прогнозу Укргидрометцентра:

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ночью температура составит 18–23°;

днем в большинстве областей 29-34 °;

в центральных и южных регионах местами ожидается сильная жара до +35…+37°;

в западных областях после прохождения фронта температура снизится до +26…+31°.

Наталья Диденко также отмечает, что подлинное ослабление жары начнется именно с запада страны.

«Жара еще потянется. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля — на остальной территории Украины», — сообщила синоптикиня.

Какая будет погода в больших городах

Киев

В столице 2 июля ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью 20–22°, днем 30–32°. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Львов

Именно Львов и область одними из первых почувствуют изменение погоды. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с. Температура днем составит лишь 20-25 °, во Львове — 22-24 °.

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Львовский региональный центр сообщает, что погоду определят прохождение атмосферных фронтов и влияние высотной котловины.

Одесса

2 июля по прогнозу погоды, область — в зоне переменной облачности. На юге области днем возможны кратковременные дожди и грозы, в Одессе существенных осадков не прогнозируют. Температура днем 29-34 °, в Одессе — 29-31 °.

Днепр

По прогнозу синоптиков, здесь без осадков. Воздух прогреется до 31–36°, в Днепре — 32–34°.

Харьков

2 и 3 июля осадков не ожидается, температура днем будет достигать 30–35°. Лишь 4 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с, после чего температура начнет постепенно снижаться.

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В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Кроме жары, синоптики предупреждают, что 1-3 июля в большинстве областей Украины будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Из-за высоких температур и сухой погоды граждан призывают не разжигать костры в природных экосистемах, не сжигать сухую растительность и быть максимально осторожными с открытым огнем.

Напомним, на западе Украины 2 июля ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы. О резком изменении погодных условий предупреждали синоптики накануне.

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