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На Украину с резким похолоданием надвигается опасный удар стихии: синоптики предупредили, какие области накроет (карта)
После продолжительной волны аномальной жары в Украине начнет меняться погода.
Уже 2 июля в западные области прорвется атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет дожди, грозы, град и шквалы, а также ощутимое снижение температуры. В то же время, на большей части территории страны жара еще удержится.
Об этом сообщают Украинский гидрометцентр и синоптикиня Наталья Диденко.
Где 2 июля резко изменится погода
По данным Укргидрометцентра, 2 июля погодные условия в большинстве областей еще будут определять раскаленный тропический воздух, поэтому сохранится сухая и жаркая погода. Однако в западные области поступит активный атмосферный фронт.
Именно он принесет:
умеренные, а местами значительные дожди;
грозы;
местами град;
шквалы ветра 15–20 м/с.
Из-за опасных погодных явлений в западных областях объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают, что ненастье может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.
Жара пока не отступает
Несмотря на приход атмосферного фронта, большая часть Украины будет еще оставаться во власти жары.
По прогнозу Укргидрометцентра:
ночью температура составит 18–23°;
днем в большинстве областей 29-34 °;
в центральных и южных регионах местами ожидается сильная жара до +35…+37°;
в западных областях после прохождения фронта температура снизится до +26…+31°.
Наталья Диденко также отмечает, что подлинное ослабление жары начнется именно с запада страны.
«Жара еще потянется. Ослабление ее предполагается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля — на остальной территории Украины», — сообщила синоптикиня.
Какая будет погода в больших городах
Киев
В столице 2 июля ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью 20–22°, днем 30–32°. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Львов
Именно Львов и область одними из первых почувствуют изменение погоды. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с. Температура днем составит лишь 20-25 °, во Львове — 22-24 °.
Львовский региональный центр сообщает, что погоду определят прохождение атмосферных фронтов и влияние высотной котловины.
Одесса
2 июля по прогнозу погоды, область — в зоне переменной облачности. На юге области днем возможны кратковременные дожди и грозы, в Одессе существенных осадков не прогнозируют. Температура днем 29-34 °, в Одессе — 29-31 °.
Днепр
По прогнозу синоптиков, здесь без осадков. Воздух прогреется до 31–36°, в Днепре — 32–34°.
Харьков
2 и 3 июля осадков не ожидается, температура днем будет достигать 30–35°. Лишь 4 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с, после чего температура начнет постепенно снижаться.
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Кроме жары, синоптики предупреждают, что 1-3 июля в большинстве областей Украины будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Из-за высоких температур и сухой погоды граждан призывают не разжигать костры в природных экосистемах, не сжигать сухую растительность и быть максимально осторожными с открытым огнем.
Напомним, на западе Украины 2 июля ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы. О резком изменении погодных условий предупреждали синоптики накануне.