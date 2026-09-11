Синоптики предупреждают о похолодании / © pixabay.com

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В пятницу, 11 сентября, атмосферный фронт приведёт к понижению температуры и дождям в большинстве областей, хотя на юге и востоке страны по-прежнему будет стоять летняя жара.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 11 сентября, холоднее всего будет на западе Украины — там ожидается всего +15…+19 градусов тепла и дожди. Как сообщает Диденко, на севере, а также в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях температура воздуха составит до +19…+23. В то же время на юге, востоке и в Днепропетровской области сохранится летняя жара до +25…+30 градусов тепла.

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Эксперт предупреждает, что холодный атмосферный фронт принесет похолодание в ближайшие дни: в субботу дожди дойдут до севера и центра, а уже в воскресенье антициклон вернет сухую погоду с теплыми +20…+24 градусами тепла в большинстве областей.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в ночь на 11 сентября к Черкасской области приблизится малоактивный холодный атмосферный фронт из Атлантики.

«Именно он принесет небольшие дожди, а воздух заметно освежится. Поэтому в пятницу будет преобладать солнечная и сухая погода, летняя жара уступит место комфортному сентябрьскому теплу — с дневной температурой 21–26º», — прогнозирует синоптик.

По словам Постриганя, в субботу, 12 сентября, из Балкан в Украину будет продвигаться локальный циклон со своими атмосферными фронтами. Из-за этого в Черкасской области погода ухудшится: небо затянется облаками, пройдут дожди различной интенсивности, а в отдельных районах прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут +10…+15, а днём воздух прогреется до +20…+25.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 11 сентября по стране переменную облачность. Прохождение атмосферного фронта приведёт днём в большинстве западных областей и в Харьковской области к умеренным, а в Закарпатье и Прикарпатье — местами к сильным дождям, кое-где с грозами. На остальной территории страны осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха днём будет колебаться от +20 до +25, на юге и юго-востоке страны будет несколько жарче — от +26 до +31 градуса тепла.

Погода в Украине 11 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 11 сентября.

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