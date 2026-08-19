На Украину с жарой под +40 надвигается опасность: синоптики забили тревогу и дали подробный прогноз по городам (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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В Украину 20 августа вернется жара из-за поступления раскаленного субтропического воздуха. Однако в части областей пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром.

Все подробности прогноза погоды на 20 августа собрал ТСН.

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Погода в Украине 20 августа — что прогнозируют синоптики

Как сообщил синоптик Виталий Постригань, уже с 20 августа жара будет набирать градусов. Главная причина — с южных широт в Украину снова начнет поступать субтропический воздух.

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«По данным ведущих Европейских центров прогнозирования, именно в этот период Украина станет теплее Мадрида и Парижа», — отметил синоптик.

Погода 20 августа / © Укргидрометцентр

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 20 августа в Украине сохранится переменная облачность. Днем пройдет без осадков, лишь в северной части страны и в Карпатах днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в большинстве западных и северных областей днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет 11–16°, днем 25–30°, а на юго-западе страны — до 34°.

Погода в Украине 20 августа / © Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

По информации Украинского гидрометеорологического центра, 18-20 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей, будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Предупреждение о пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 20 августа

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Днем пройдет без осадков, лишь днем местами по области возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью будет 11–16°, днем 25–30°. В Киеве ночью ожидается 14-16 °, а днем температура воздуха достигнет 28-30 °.

Погода во Львове 20 августа — что прогнозируют синоптики.

По данным Львовского регионального центра гидрометеорологии, по области ожидается облачность с прояснениями.

«Погоду будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Великобританией и Скандинавией», — отметили синоптики.

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Ночью без осадков, а утром и днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, утром и днем с порывами 15–20 м/с.

Температура по области ночью будет 11–16°, днем 26–31° тепла. Во Львове ночью ожидается 13-15 °, а днем 28-30 ° тепла.

Погода в Днепре — прогноз на 20 августа.

Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей прогнозирует небольшую облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет 10–15°, днем 27–32°. В Днепре ночью ожидается 13-15 °, а днем столбики термометров покажут 28-30 °.

Погода в Одессе 20 августа — какая температура воды

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщает, что по Одесщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 7–12 м/с. На автодорогах области видимость добра. Температура воздуха ночью будет 15–20°, днем 28–33°.

В городе Одесса ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7–12 м/с. Температура ночью будет 18–20°, днем 28–30°. Температура морской воды у побережья будет 21–22°.

Погода в Харькове — чего ожидать 20 августа

По информации Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в Харьковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет 13–18°, днем 27–32°.

В Харькове предполагается день без существенных осадков, ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 14–16°, днем 28–30°.

Напомним, погода в Украине 19 августа принесет передышку от жары благодаря прохладному атмосферному фронту с запада, который приведет к колебаниям давления и кратковременным дождям.

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