На Украину снова идет жара: синоптик назвала даты

Лето. / © УНИАН

Реклама

В ближайшие дни в Украине будет солнечная и сухая погода. На юге будут фиксироваться высокие температуры воздуха. Местами будет дождь.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

Сейчас более свежую погоду в регионы принесли воздушные массы с северо-запада. Именно поэтому ночью стало прохладнее. Впрочем, уже на выходных поступит более теплая воздушная масса.

Реклама

"До 16 числа (суббота) на погоду в Украине влияет антициклон - поле высокого атмосферного давления с центром над Балтикой. Он формирует спокойную погоду с большим количеством прояснений. За счет поступления более теплой воздушной массы во второй половине недели температуры еще будут расти", - пояснила Птуха.

К концу рабочей недели ночные температуры будут в пределах +10…+16 градусов, днем в большинстве областей +23…+28 градусов. Впрочем, уже в субботу ожидают очередного повышения температуры.

"На Закарпатье и юге – достаточно тепло и даже жарко: ночь +16… +21 градус, днем максимум +25… +33 градуса. Это, конечно, не сильная жара, но жаркие ночи еще будут, особенно в выходные", – говорит синоптик.

В воскресенье и понедельник, 17-18 августа, на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. На юге, востоке и в центре днем температура воздуха будет +28…+34 градуса, а местами снова "возможна сильная жара +35…+38 градусов".

Реклама

Днем 18 августа на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум будет составлять +21…+27 градусов.

"Тенденция такова: 17-18 августа может прийти атмосферный фронт с северо-запада, что обусловит определенную неустойчивость. В начале следующей недели дожди также могут периодически выпадать, западные и северные области это ощутят. В эти дни возможно снижение температуры, особенно на западе и севере. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению", - говорит Птуха.

Напомним, эксперты ошарашили погодным апокалипсисом в Украине до 2040 года. Из-за глобальных изменений климата зимы могут полностью исчезнуть для Одесской области и Крыма. По словам климатологии Светланы Краковской, весна на юге Украины будет наступать уже в январе, а в других регионах также будет ее значительное сокращение.