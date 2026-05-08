На Украину сует ненастье: какие регионы и когда накроют сильные грозы

В пятницу, 8 мая, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«8 мая днем в западных, Житомирской и Винницкой областях гроза», — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов объявлен I уровень опасности (желтый).

В ряде областей Украины объявлен І уровень опасности. / © Укргидрометцентр

Синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что после жары в Украине испортится погода 8 мая – ожидаются дожди и даже грозы. Осадки в западных регионах обусловят атмосферный фронт. На остальной территории сохранится сухая погода.

Синоптики также сообщали, что сегодня жителям столицы и Киевской области также следует готовиться к меняющейся погоде. Ведь днем возможны кратковременные дожди с грозами. В то же время ожидается от 23-25 градусов тепла.

