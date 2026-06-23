На Украину сует ненастье: какие регионы и когда накроют сильные грозы

Непогода. / © pixabay.com

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Во вторник, 23 июня, в ряде областей Украины будет бурлить непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. В частности, сильные грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 июня. / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 июня.

Синоптики предупредили о резкое изменение погоды в Украине 23 июня. Столбики термометров в северных и некоторых западных регионах покажут от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке будет жара — там ожидается около +32 градусов.

В Киеве и Киевской области ожидается комфортная погода без дневных осадков. Температура воздуха опустится до +27…+28 градусов.

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