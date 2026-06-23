- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 496
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину сует ненастье: какие регионы и когда накроют сильные грозы
Днем в ряде областей объявлен уровень опасности из-за грозы.
Во вторник, 23 июня, в ряде областей Украины будет бурлить непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. В частности, сильные грозы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Днем 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).
Прогноз погоды на 23 июня.
Синоптики предупредили о резкое изменение погоды в Украине 23 июня. Столбики термометров в северных и некоторых западных регионах покажут от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке будет жара — там ожидается около +32 градусов.
В Киеве и Киевской области ожидается комфортная погода без дневных осадков. Температура воздуха опустится до +27…+28 градусов.