ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

На Украину сует ненастье: какие регионы и когда накроют сильные грозы

Днем в ряде областей объявлен уровень опасности из-за грозы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Непогода.

Непогода. / © pixabay.com

Во вторник, 23 июня, в ряде областей Украины будет бурлить непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. В частности, сильные грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 июня. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 23 июня. / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 июня.

Синоптики предупредили о резкое изменение погоды в Украине 23 июня. Столбики термометров в северных и некоторых западных регионах покажут от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке будет жара — там ожидается около +32 градусов.

В Киеве и Киевской области ожидается комфортная погода без дневных осадков. Температура воздуха опустится до +27…+28 градусов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
496
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie