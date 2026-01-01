- Дата публикации
На Украину сует циклон Tizian: синоптик предупредила о резком изменении погоды 2 января
Сказочная зимняя погода, которой украинцы наслаждались в первый день года, уступает место резкому потеплению. Уже 2 января в Украину лопнет циклон, который принесет оттепель, штормовой ветер и перепады давления.
Первый день нового года порадовал украинцев классическим зимним «снежком и морозцем», но уже завтра, 2 января , синоптическая ситуация кардинально изменится. В страну вместе с циклоном Tizian идет оттепель.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Температурные контрасты
Ближайшая ночь еще напомнит о зиме: ожидается -6...-15 градусов мороза (на юге и западе теплее -1...-5 градусов).
Однако днем 2 января столбики термометров поползут вверх:
на большинстве территорий: от -2 до +3 градусов ;
на юге: до +3…+6 градусов .
Небольшой снег возможен только в западных и северных областях, на остальной территории без существенных осадков.
Атака циклона Tizian
Главная опасность завтрашнего дня – некомфортный юго-западный ветер. Его вызвал циклон Tizian, расположившийся над Балтикой.
Местами ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Прогноз для Киева
В столице 2 января также будет ветрено. Временами возможен небольшой снег. Ночью еще будет держаться мороз (-6…-9 градусов), а днем потеплеет до нуля .
Предупреждение для метеозависимых
Наталья Диденко отдельно обратилась к «метеопатам». Завтрашний день станет испытанием для сосудов из-за комплекса факторов:
прыжки атмосферного давления,
резкое изменение температуры,
сильный ветер,
приближение магнитных бурь.
"Поэтому можно смело все непонятные мигрени и сосудистые проблемы сваливать на атмосферу", - отмечает синоптик.
В то же время Наталья Диденко добавила, что это потепление будет кратковременным.
Напомним, синоптик Виталий Постригань объяснил, что в Украине 2026 год начался с ощутимой арктической прохлады. Впрочем, уже 2 января погодную ситуацию начнет менять Атлантика . Морозы отступят и станет несколько теплее.