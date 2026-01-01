На Украину сует циклон Tizian: синоптик предупредила о резком изменении погоды 2 января

2 января в Украине ожидается потепление и сильный ветер

Первый день нового года порадовал украинцев классическим зимним «снежком и морозцем», но уже завтра, 2 января , синоптическая ситуация кардинально изменится. В страну вместе с циклоном Tizian идет оттепель.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температурные контрасты

Ближайшая ночь еще напомнит о зиме: ожидается -6...-15 градусов мороза (на юге и западе теплее -1...-5 градусов).

Однако днем 2 января столбики термометров поползут вверх:

на большинстве территорий: от -2 до +3 градусов ;

на юге: до +3…+6 градусов .

Небольшой снег возможен только в западных и северных областях, на остальной территории без существенных осадков.

Атака циклона Tizian

Главная опасность завтрашнего дня – некомфортный юго-западный ветер. Его вызвал циклон Tizian, расположившийся над Балтикой.

Местами ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Прогноз для Киева

В столице 2 января также будет ветрено. Временами возможен небольшой снег. Ночью еще будет держаться мороз (-6…-9 градусов), а днем потеплеет до нуля .

Предупреждение для метеозависимых

Наталья Диденко отдельно обратилась к «метеопатам». Завтрашний день станет испытанием для сосудов из-за комплекса факторов:

прыжки атмосферного давления,

резкое изменение температуры,

сильный ветер,

приближение магнитных бурь.

"Поэтому можно смело все непонятные мигрени и сосудистые проблемы сваливать на атмосферу", - отмечает синоптик.

В то же время Наталья Диденко добавила, что это потепление будет кратковременным.

Напомним, синоптик Виталий Постригань объяснил, что в Украине 2026 год начался с ощутимой арктической прохлады. Впрочем, уже 2 января погодную ситуацию начнет менять Атлантика . Морозы отступят и станет несколько теплее.