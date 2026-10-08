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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Украину сунет опасная стихия: синоптики забили тревогу и назвали "красные" области

Украину накроет почти летнее тепло — днем температура поднимется до +24°. Но вместе с солнечными и сухими днями некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В большинстве областей Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности

В большинстве областей Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности / © ГСЧС

Синоптики прогнозируют высокую, а иногда и чрезвычайную пожарную опасность в Украине. В такую сухую и теплую погоду даже незначительная неосторожность может привести к возгоранию на больших площадях.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«8-10 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, 8 октября и в Житомирской и Хмельницкой, 8-9 октября и в Кировоградской, 9 октября и в Запорожской областях чрезвычайный уровень пожаров», — говорится в сообщении.

Спасатели в свою очередь отмечают необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не сжигать сухую траву, листья и мусор

  • не разжигать костер в запрещенных местах

  • не оставлять открытый огонь без присмотра

  • не бросать окурки в сухую растительность

Напомним, по прогнозам синоптиков, 8 октября станет теплым днем осени с температурой до +26 градусов тепла, после чего страну накроет похолодание с дождями.

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