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- Украина
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На Украину сунет опасная стихия: синоптики забили тревогу и назвали "красные" области
Украину накроет почти летнее тепло — днем температура поднимется до +24°. Но вместе с солнечными и сухими днями некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.
Синоптики прогнозируют высокую, а иногда и чрезвычайную пожарную опасность в Украине. В такую сухую и теплую погоду даже незначительная неосторожность может привести к возгоранию на больших площадях.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
«8-10 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, 8 октября и в Житомирской и Хмельницкой, 8-9 октября и в Кировоградской, 9 октября и в Запорожской областях чрезвычайный уровень пожаров», — говорится в сообщении.
Спасатели в свою очередь отмечают необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности:
не сжигать сухую траву, листья и мусор
не разжигать костер в запрещенных местах
не оставлять открытый огонь без присмотра
не бросать окурки в сухую растительность
Напомним, по прогнозам синоптиков, 8 октября станет теплым днем осени с температурой до +26 градусов тепла, после чего страну накроет похолодание с дождями.