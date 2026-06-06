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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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139
Время на прочтение
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На Украину сунет опасное нашествие непогоды: где погода испортится больше всего

Практически повсеместно пройдут грозы, а в отдельных районах днем возможен град и сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Непогода

Непогода / © ТСН

В воскресенье, 7 июня, большую часть территории Украины охватит мощный циклон с грозами, шквальным ветром и градом.

Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия ожидаются практически по всей стране, за исключением восточных областей. Повсеместно пройдут грозы, в отдельных районах днем возможен град и сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Особенно сложной будет ситуация в трех регионах. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируют дожди.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности (желтый). Жителей призывают осторожничать во время пребывания на улице.

Отдельно синоптики отмечают возможные инфраструктурные риски. Текущие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и усложнению работы энергетических предприятий.

Напомним, в Киеве и области 6 июня прошел сильный ливень, который за считанные минуты привел к подтоплениям на дорогах. В соцсетях распространяют видео, на которых видно, как автомобили одолевают затопленные участки, а отдельные улицы больше напоминают реки.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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