На Украину сунет опасный удар стихии: синоптики предупреждают о похолодании и ветре

В ближайшие выходные изменится синоптическая картина в Украине из-за мощного антициклона с Восточноевропейской равнины. Он принесет преимущественно сухую и солнечную погоду, однако украинцам следует готовиться к первым весенним температурным качелям — ожидается похолодание на 2-4 градуса и опасные штормовые порывы ветра.

Какая будет погода 15 марта

В воскресенье территория Украины будет находиться в зоне устойчивой антициклональной погоды. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается ни в одном из регионов. Однако теплое весеннее солнце будет сопровождаться ощутимым юго-восточным ветром.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, ситуация по регионам будет выглядеть так:

В западных областях продлится период устойчивой антициклональной погоды без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется в диапазоне -2…+3°С, днем +10…+15°С.

В северных регионах страны: без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…+2°С, днем +8+13°С.

В центральной части Украины: без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +9…+14°С.

В южных регионах страны и на Крымском полуострове сохранится антициклональный характер погоды, без осадков. Ветер будет преобладать восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье временами будет усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В восточной части Украины: без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3…+2°С, днем +8…+13°С.

Подробный прогноз для крупнейших городов Украины

Воскресенье сохранит общую тенденцию сухой погоды, но принесет серьезное усиление ветра. В Укргидрометцентре официально объявили I (желтый) уровень метеорологической опасности для ряда областей.

«15 марта на юго-востоке страны ночью и в западных областях порывы 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах», — отмечают в Укргидрометцентре.

Специалисты также подготовили уточненные локальные прогнозы для ключевых областных центров на воскресенье.

Киев и область : в столице ожидается сухая, солнечная, но более свежая погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, иногда порывистый. Ночная температура в Киеве опустится до отметки около 0°С (по области от +3°С до -2°С), днем столбики термометров покажут комфортабельные +10…+12°С.

Львов: город и область будут оставаться одними из самых теплых в Украине. Днем здесь ожидается +13…+15°С (по области до +17°С). Однако синоптики предупреждают о ночных заморозках — в горных районах Карпат температура может упасть до -5°С.

Одесса и побережье: на юге страны главной метеорологической опасностью станет утренний туман. На дорогах Одесщины видимость упадет до 200-500 метров. Днем в Одессе переменная облачность, температура +9…+11°С. Вдоль побережья фиксируется умеренное волнение моря, температура морской воды составляет 6-7°С.

Днепр: регион ожидает сильный восточный ветер со шквальными порывами 15-20 м/с. Несмотря на это, днем в Днепре будет по-весеннему тепло: +12…+14°С (по области до +16°С). Ночная температура будет держаться около нуля.

Харьков: на Харьковщине воскресенье будет малооблачным, но ветреным (порывы до 20 м/с). Ночью -2…0°С, днем +11…+13°С. Синоптики советуют насладиться этой погодой, ведь 16-17 марта в регион придут небольшие дожди и туманы, а дневная температура упадет до +5…+10°С.

Стоит ли украинцам готовиться к прогулкам и весенней уборке

Украинская синоптикиня Наталья Диденко подтверждает, что, несмотря на незначительное снижение температуры и порывистый юго-восточный ветер, который будет нивелировать солнечный прогрев, выходные останутся максимально благоприятными.

Она предупреждает украинцев не терять бдительности по утренним и ночным заморозкам (от -1°С до +5°С), однако советует использовать сухие дни с пользой.

«В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее постепенное понижение температуры воздуха. Поэтому планируйте все хорошее и полезное: прогулки, мытье окон, уборку или посещение родных. Не бойтесь избавляться от лишнего», — подытожила экспертка, призвав украинцев наслаждаться весенним солнцем до того, как температурные показатели снова пойдут на убыль.

