Жара / © ТСН

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В Украину возвращается экстремальная погода: сухо и очень жарко будет практически по всей территории страны. Причиной этого станет мощный высотный гребень Азорского антициклона, транспортирующий раскаленный африканский воздух через Марокко и Италию вплоть до стран Балтии.

Об этом сообщил глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в Facebook.

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«Тепловой купол» раскалит воздух до +38°

По словам синоптика, в средней и верхней тропосфере (на высоте 8-12 км) сформируется масштабная система высокого давления.

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«Эта система создаст „тепловой купол“, сжимающий изрядно раскаленный воздух до земной поверхности и повышающий температуру. Атмосферные магистрали будут транспортировать горячий сухой воздух на европейский континент. Чрезвычайная жара ожидается в Испании — до +46°, в соседней Польше — до +40°, а в центральных регионах Украины — сильная жара до +38°», — отмечает Постригань.

В то же время, специалист призывает не паниковать и подчеркивает, что жара летом — это вполне нормальное явление, и подобные температуры в Украине уже фиксировались в прошлые годы.

Когда ждать пика жары: подробный прогноз

1–2 августа (суббота и воскресенье): ожидается стабильная солнечная и сухая погода. Августовская жара будет только набирать обороты: ночью предполагается +15…+20°, а днем воздух прогреется до +29…+34°.

3–6 августа (пиковый период): благодаря господству масштабной полосы высокого давления будет удерживаться стойкая антициклональная циркуляция. Днем столбики термометров будут достигать критических +35…+38°, а ночи станут действительно тропическими — до +22…+24°.

Сколько продержится аномальная погода

По данным ведущих мировых моделей прогнозирования, раскаленный «тепловой купол» будет удерживаться над Украиной по меньшей мере до 7 августа.

Синоптики советуют заранее подготовиться к высоким температурам: достать головные уборы, пользоваться солнцезащитными кремами, пить больше воды и проверить исправность вентиляторов и кондиционеров.

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Напомним, вместе с потеплением синоптики предупреждают о высокой угрозе возникновения лесных пожаров: с 31 июля по 2 августа в большинстве западных и центральных областей, а именно на Волыни, Львовщине, Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях и Крыму.

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