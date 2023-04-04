На Украину сунут циклоны – приготовьтесь к снегу и дождям: прогноз погоды на неделю, 4-7 апреля

На этой неделе над Украиной будут царить разные циклоны, которые принесут осадки и контрасты температур.

В Украине на этой неделе ожидается влажная погода с умеренными и небольшими дождями, местами снег. На дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, такую погоду предопределяют разные циклоны, которые будут властвовать над Украиной до конца текущей недели.

Так, в последующие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях осадки преимущественно в виде снега, на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем 0-6° тепла.

На остальной территории временами небольшой, местами умеренный дождь, в ближайшую ночь в южных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 6-12°, в восточных и юго-восточных областях 11-17°.

Ветер северных направлений, 5-12 м/с. 5 апреля в Карпатах и Крыму, местами порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 7 апреля, временами небольшой дождь, в восточных областях умеренный, на западе страны с мокрым снегом.

Температура ночью 7 апреля 0-6° тепла, в восточной части страны и северных областях 3-9° тепла, днем 7-13°.

Напомним, во вторник, 4 апреля, самой холодной ожидается погода в Винницкой области, в западных и северных областях.

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