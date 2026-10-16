На Украину уже обрушиваются дождь со снегом: синоптики предупредили о наступлении мощных циклонов (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине сохранится пасмурная и влажная осенняя погода с дождями и местами мокрым снегом.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в ближайшие дни в Украине ожидается влажная и облачная погода.

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«В нашем регионе по-прежнему доминирует циклоническая система, простирающаяся полосой от Турции до Украины. Именно по этому маршруту в ближайшие дни атмосфера будет продолжать генерировать один за другим активные, насыщенные влагой циклоны. Поэтому погода будет по-осеннему влажной и преимущественно облачной», — прогнозирует синоптик.

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По словам Виталия Постриганя, 16 октября циклон принесет в Украину дожди различной интенсивности, особенно обильные на Левобережье нашей страны.

«В субботу, 17 октября, пока следующий южный вихрь будет готовиться выйти из Черного моря, интенсивность осадков в нашем регионе уменьшится. Однако местами будут образовываться туманы. Температура ночью 6–11º, днём 11–16º», — сообщает Постригань.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу погоду в большинстве областей будет определять южный циклон с центром над Азовским морем. Синоптики отмечают, что его влияние сильнее всего ощутят жители Левобережья, тогда как на северо-запад распространится полоса повышенного давления.

Из-за полной облачности ночь будет относительно теплой, а днём сохранится умеренная температура, причём самые высокие показатели будут на востоке и юго-востоке.

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В Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, которые ночью на Левобережье местами будут сильными, а в Карпатах перейдут в мокрый снег. Днём на юге осадки прекратятся. Ветер будет северным (на востоке — восточным) и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В дневные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов тепла, на Левобережье будет теплее: от +13 до +18 градусов тепла днём. В Карпатах термометры покажут около +1…+6 градусов тепла днём.

Погода в Украине 16 октября / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях: с 16 по 30 октября на большинстве рек Западной Украины, в частности в бассейнах Днестра, Сяна, Западного Буга, Припяти и Тисы, ожидается падение уровня воды до рекордных минимумов.

На многих участках будет наблюдаться критическое маловодье, зарастание русел, а на отдельных малых реках возможно полное прекращение стока.

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Поэтому в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Закарпатской областях синоптики объявили третий, коричневый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 16 октября.

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