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На Украину уже обрушиваются дождь со снегом: синоптики предупредили о наступлении мощных циклонов (карта)
Пока в большинстве областей под влиянием Азовского циклона будут идти дожди и стоять туманы, западным регионам грозит полное прекращение стока малых рек.
В ближайшие дни в Украине сохранится пасмурная и влажная осенняя погода с дождями и местами мокрым снегом.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в ближайшие дни в Украине ожидается влажная и облачная погода.
«В нашем регионе по-прежнему доминирует циклоническая система, простирающаяся полосой от Турции до Украины. Именно по этому маршруту в ближайшие дни атмосфера будет продолжать генерировать один за другим активные, насыщенные влагой циклоны. Поэтому погода будет по-осеннему влажной и преимущественно облачной», — прогнозирует синоптик.
По словам Виталия Постриганя, 16 октября циклон принесет в Украину дожди различной интенсивности, особенно обильные на Левобережье нашей страны.
«В субботу, 17 октября, пока следующий южный вихрь будет готовиться выйти из Черного моря, интенсивность осадков в нашем регионе уменьшится. Однако местами будут образовываться туманы. Температура ночью 6–11º, днём 11–16º», — сообщает Постригань.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу погоду в большинстве областей будет определять южный циклон с центром над Азовским морем. Синоптики отмечают, что его влияние сильнее всего ощутят жители Левобережья, тогда как на северо-запад распространится полоса повышенного давления.
Из-за полной облачности ночь будет относительно теплой, а днём сохранится умеренная температура, причём самые высокие показатели будут на востоке и юго-востоке.
В Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, которые ночью на Левобережье местами будут сильными, а в Карпатах перейдут в мокрый снег. Днём на юге осадки прекратятся. Ветер будет северным (на востоке — восточным) и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
В дневные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов тепла, на Левобережье будет теплее: от +13 до +18 градусов тепла днём. В Карпатах термометры покажут около +1…+6 градусов тепла днём.
Кроме того, синоптики предупреждают о стихийных гидрологических явлениях: с 16 по 30 октября на большинстве рек Западной Украины, в частности в бассейнах Днестра, Сяна, Западного Буга, Припяти и Тисы, ожидается падение уровня воды до рекордных минимумов.
На многих участках будет наблюдаться критическое маловодье, зарастание русел, а на отдельных малых реках возможно полное прекращение стока.
Поэтому в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Закарпатской областях синоптики объявили третий, коричневый уровень опасности.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 16 октября.
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