На Украину вместе с мощным циклоном обрушивается двойной шквал непогоды: в каких городах будет опасно (карта)

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 8 июля

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Погода в Украине резко изменится из-за холодного атмосферного фронта, который принесет проливные дожди, грозы и долгожданную прохладу. Синоптики предупреждают о штормовом ветре в большинстве областей. Какой будет погода в Украине 8 июля — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 8 июля холодный атмосферный фронт придет в Украину и принесет обильные дожди.

«Дожди могут переходить в сильный ливень, возможны град и шквалы. На крайнем востоке, а во второй половине дня среды в западных областях (кроме Карпат) — без осадков», — прогнозирует синоптик.

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По словам Диденко, завтра ожидается сильный западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

В частности, в Киеве 8 июля погода будет довольно переменчивой: пройдут дожди с грозами, местами возможен сильный ливень, а картину дополнит штормовой ветер. На жару в столице рассчитывать не стоит — днем температура опустится до комфортных +20…+21 градуса.

В регионах температура воздуха будет разной: на юге, востоке страны и в Днепропетровской области ещё сохранится летняя жара в пределах +25…+29 градусов, тогда как на остальной территории воздух прогреется лишь до +18…+23 градусов.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в среду будет преобладать переменчивая и прохладная погода, кроме того, днем ожидаются грозовые дожди.

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Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.

По словам синоптика Виталия Постриганя, в четверг, 9 июля, в Украине станет прохладнее. Такая погода будет обусловлена циклоном «Bernadette», который принесет новую волну холодного воздуха из Скандинавии. Из-за этого среднесуточная температура снизится примерно на 4 градуса: ночью столбики термометров покажут +9…+14, а днем воздух прогреется лишь до +19…+24. В то же время зонтики вряд ли понадобятся — серьёзных осадков на этот день не предвидится.

А вот в конце недели погода снова изменится. Как отмечает метеоролог, 10–11 июля вернутся кратковременные дожди, местами с грозами, однако вместе с ними в страну придет и небольшое потепление — температура поднимется на несколько градусов.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, погоду в Украине 8 июля будет определять активный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой.

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«Он принесет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться. За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться сильнее, особенно днем, в западных, Винницкой и большинстве северных областей», — сообщают синоптики.

Как сообщают в Укргидрометцентре, в целом по стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля, в западных, Винницкой и большинстве северных областей столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов тепла.

Погода в Украине 8 июля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 8 июля

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в среду, 8 июля. Почти по всей стране пройдут грозы, которые местами будут сопровождаться градом и шквалами со скоростью до 15–20 метров в секунду.

В Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут сильные ливни, а на западе и севере страны ожидаются сильные порывы ветра. В связи с такими погодными условиями объявлен первый (желтый) уровень опасности, поэтому возможны сбои в работе коммунальных служб и энергетиков, а также затруднения в дорожном движении.

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В большинстве областей Украины 8 июля пройдут дожди с грозами / © Укргидрометцентр

С 7 по 9 июля почти по всей Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за сухой погоды риск возникновения пожаров в лесах и на открытой местности максимально высок, поэтому следует быть очень осторожными с огнем.

Благодаря дождям опасность обойдёт стороной лишь некоторые регионы. В частности, в течение всех трёх дней угрозы нет в Закарпатье, Черкасской, Полтавской областях и в большинстве северных областей. С 8 июля дождевой фронт защитит от пожаров также Волынь, Львовскую и Хмельницкую области, а уже 9 июля ситуация стабилизируется еще и в Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областях. Во всех остальных уголках страны высокая пожарная опасность сохранится до конца указанного периода.

© Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 8 июля будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15–20 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в Киевской области 8 июля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 8 июля погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой. Синоптики сообщают, что в течение дня будет облачно с прояснениями, также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, также возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём воздух прогревается до +18…+23 градусов тепла.

Во Львове ночью температура будет колебаться от +12 до +14 градусов выше нуля, днём ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 8 июля будет облачно с прояснениями. Днём пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9–14 м/с, днём во время грозы местами возможны шквалы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +16 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +27 до +32 градусов тепла.

В Одессе столбики термометров ночью будут показывать от +19 до +2 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +30 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +16 до +17 градусов тепла.

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Погода в Харькове

В Харьковской области 8 июля будет облачная погода. Ночь пройдет без значительных осадков, днем возможны кратковременные дожди, местами сильные и с грозами, кое-где с градом. В то же время синоптики предупреждают о шквалах до 15–20 м/с.

Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 8 июля ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков.

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Утром и днём ожидаются кратковременные дожди, на правом берегу — сильные. При этом синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах ожидается град. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Утром и днём во время грозы будут шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +14 до +19 градусов тепла;

днём от +23 до +28 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +17 до +19 градусов тепла;

днём воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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