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На Украину вместе с похолоданием надвигается двойной удар стихии: синоптики предупредили об опасности
Метеорологи предупреждают о сильных ливнях с грозами, которые могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных служб.
Синоптики прогнозируют на 12 июня резкое изменение погоды в большинстве регионов Украины, где на смену стабильной жаре придут сильные перепады температур, грозовые дожди и шквальный ветер.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни в Украине ухудшится погода: в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаются дожди, местами ливни с грозами.
На западе 12 июня станет прохладнее — ожидается от +11 до +15 градусов тепла, а на востоке сохранится летняя жара, где температура воздуха будет колебаться от +27 до +30 градусов тепла.
В большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров будут показывать от +24 до +28 градусов тепла.
«А в дальнейшем, в субботу и воскресенье, воздух станет прохладнее — в большинстве областей Украины — ещё на несколько градусов. Так что пока на сильную жару не рассчитываем — умеренное красивое лето с некрасивыми комарами», — отметила синоптик Наталья Диденко.
В свою очередь, метеоролог и кандидат географических наук Игорь Кибальчич также предупреждает о значительном ухудшении погоды в Украине. В период с 11 по 13 июня синоптическая ситуация в стране заметно изменится: на смену сухой и жаркой погоде придут грозовые дожди, порывистый ветер и местами град. Похолодание будет продвигаться с запада, постепенно распространяясь на другие области. Ночью температура воздуха в среднем снизится до +12…+18 градусов.
Днем ожидается температура воздуха в пределах +22…+27 градусов, и лишь на юге и востоке страны сохранится тридцатиградусная жара.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют 12 июня облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ветер будет юго-восточный, на западе страны — северо-западный, и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Кроме того, метеорологи предупреждают, что в пятницу в стране ожидается значительное ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлен первый (желтый) уровень опасности. Ухудшение погоды может затруднить движение транспорта, а также работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.
В западных областях, кроме Волынской, ночью пройдут сильные дожди, которые днем сменятся умеренными осадками, местами с грозами. Температура воздуха в этом регионе ночью составит +9…+14 градусов тепла, а днем не поднимется выше отметки +20 градусов тепла.
На остальной территории Украины ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются умеренные дожди и грозы, которые в отдельных районах будут сопровождаться градом и порывами ветра до 15–20 м/с. Однако в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях днем прогнозируются сильные ливни.
Ночью в этих регионах температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+18 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от +24 до +29 градусов тепла, и только в Житомирской и Винницкой областях будет прохладнее — от +17 до +22 градусов тепла.
Напомним, 11 июня в Украине резко ухудшилась погода: местами прошли сильные ливни с градом, а ветер валил деревья на автомобили и заборы. Особенно пострадали Днепропетровская и Черновицкая области, где стихия повалила деревья на дороги и машины и разрушила ограждения.
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