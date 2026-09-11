Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В эти выходные в Украине ожидается дождливая погода со значительным понижением температуры. Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в субботу, 12 сентября, погода будет переменчивой. По его словам, из Балкан в сторону Украины будет двигаться локальный циклон с системой атмосферных фронтов.

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«В Черкасской области ожидается нестабильная погода: облачность усилится, будут идти дожди различной интенсивности, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью 10–15º, днём 20–25º», — сообщает метеоролог.

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По его словам, с 13 по 15 сентября существенных осадков ожидать не стоит, поскольку антициклон будет блокировать дождевые облака. В регионе немного похолодает: днем столбики термометров будут показывать комфортные +18…+23 градуса тепла, а ночью останутся в пределах +10…+15 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, 12 сентября в Украине ожидается переменчивая погода, а в ряде областей объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за сильных ливней.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях в ряде областей Украины / © Укргидрометцентр

В западных, северных, Винницкой и большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями: здесь пройдут умеренные, а местами и сильные дожди с грозами. В частности, ночью значительных осадков следует ожидать на Львовщине, Волыни, Ровенщине, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях, а днём ливни переместятся в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Синоптики предупреждают, что непогода может затруднить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

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Ночная температура в этих регионах составит +10…+15 градусов тепла, а днём на западе и севере будет +15…+20 градусов тепла, в центральных областях — до +24 градусов тепла.

На остальной территории Украины сохранится переменная облачность без осадков. Здесь будет значительно теплее: от +13 до +18 градусов тепла ночью и до +25…+30 градусов тепла днём. Ветер по всей стране ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Украине 12 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 12 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. При этом жителей региона предупреждают о сильных дождях, которые ожидаются утром и днём. В области объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской области 12 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем будет от +16 до +18 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 12 сентября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами. В регионе будет облачно, ночью пройдут дожди, местами значительные. Днем также возможны небольшие осадки.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура в течение суток по области будет колебаться в пределах +11…+16 градусов тепла.

Во Львове столбики термометров в течение дня будут показывать от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 12 сентября ожидается переменная облачность. Ночью синоптики не прогнозируют значительных осадков, однако днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет восточного направления и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 12 сентября будет облачно с прояснениями. Днём на севере пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +15 до +20 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла. Температура морской воды составит +21…+22 градуса тепла.

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