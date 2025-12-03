На "Укрпочте" может появиться тариф "Эскорт": вдохновила модель OnlyFans

Укрпочта / © УНИАН

"Укрпочта" запускает новый тариф на отправку посылок и документов внутри одного отделения, который обещает быть самым доступным на рынке — всего 30 гривен за 7 дней хранения. Компания предлагает пользователям самостоятельно выбрать его название.

Об инициативе сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в своем Telegram.

По его словам, тариф уже работает, но компания планирует официально запустить его под выбранным пользователями названием.

По словам Смелянского, тариф позволяет оставлять посылки и документы в пределах одного отделения на 7 дней за 30 гривен. Для сравнения, оставление вещей в камере хранения Укрзализныци стоит от 80 до 150 гривен в сутки. «Мы фактически сопровождаем вашу посылку, пока она ждет получателя. Самый доступный эскорт на рынке», — отметил Смелянский.

Он также сравнил подход к услугам с примером из частного сектора: «Наш настоящий ориентир — девушка из OnlyFans, Софи Рейн, которая своим неутомимым трудом заработала $95 млн за 28 месяцев. Главное, что люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на „слишком большую зарплату“. Мы хотим, чтобы и наши клиенты платили за услуги так же легко», — добавил руководитель Укрпочты.

Компания предлагает пользователям выбрать название нового тарифа среди трех вариантов:

«Эскорт»

«Оставь и забери»

Собственный вариант

Проголосовать можно через официальные каналы «Укрпочты».

