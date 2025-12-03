- Дата публикации
-
Украина
- Украина
171
- 171
2 мин
- 2 мин
На "Укрпочте" может появиться тариф "Эскорт": вдохновила модель OnlyFans
В «Укрпочте» запустили тариф с доступной ценой, сейчас идет голосование за его название.
"Укрпочта" запускает новый тариф на отправку посылок и документов внутри одного отделения, который обещает быть самым доступным на рынке — всего 30 гривен за 7 дней хранения. Компания предлагает пользователям самостоятельно выбрать его название.
Об инициативе сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в своем Telegram.
По его словам, тариф уже работает, но компания планирует официально запустить его под выбранным пользователями названием.
По словам Смелянского, тариф позволяет оставлять посылки и документы в пределах одного отделения на 7 дней за 30 гривен. Для сравнения, оставление вещей в камере хранения Укрзализныци стоит от 80 до 150 гривен в сутки. «Мы фактически сопровождаем вашу посылку, пока она ждет получателя. Самый доступный эскорт на рынке», — отметил Смелянский.
Он также сравнил подход к услугам с примером из частного сектора: «Наш настоящий ориентир — девушка из OnlyFans, Софи Рейн, которая своим неутомимым трудом заработала $95 млн за 28 месяцев. Главное, что люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на „слишком большую зарплату“. Мы хотим, чтобы и наши клиенты платили за услуги так же легко», — добавил руководитель Укрпочты.
Компания предлагает пользователям выбрать название нового тарифа среди трех вариантов:
«Эскорт»
«Оставь и забери»
Собственный вариант
Проголосовать можно через официальные каналы «Укрпочты».
