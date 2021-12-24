На улицах Днепра появились две сотни оригинальных "ракушек": идею подсмотрели за границей

Контейнеры расположены возле остановок и перекрестков.

В Днепре посыпать тротуары в четыре раза быстрее – по всему городу установили две сотни песчаных "ракушек".

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Контейнеры расположены возле остановок и перекрестков. В каждом из них двести пятьдесят килограммов противогололедной смеси. По словам коммунальщиков, дворники теперь смогут быстрее посыпать тротуары в случае гололеда и не тратить время, чтобы пополнять запасы песка и соли на базе.

Идею подсмотрели в Германии и Норвегии, а сами ракушки заказали в Финляндии. В мэрии уверяют: бюджетные средства на это не тратили. Ракушки якобы приобрел подрядчик, по договору обслуживающий пути города.

"Машины были вынуждены возвращаться на базу и там дозаправляться песчано-соляной смесью или ночью мы просто развозили мешки по городу. Это не очень хорошо, не совсем логистически правильно. Поэтому было принято решение установить такие контейнеры", – рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Новости Днепра: по всему городу установили две сотни песчаных "ракушек", чтобы быстрее посыпать тротуары

Напомним, что Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли с ионами серебра за 199 999 гривен для того, чтобы посыпать дороги.

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