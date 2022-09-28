На улицах Киева появились военные: киевляне сообщают о вручении повесток

Военнослужащих заметили в людных местах с кучей бумаг.

В ситуации разбирался ТСН.ua.

Столичные представители центров комплектования (в недалеком прошлом – военкоматов) начали приходить к тем, кто уклоняется от посещения этих учреждений после получения повесток. Первоначально такая информация появилась в Telegram-каналах.

Автор одного из таких сообщений в соцсети сообщил, что, якобы, в Святошинском районе Киева по одной с улиц он встретил уполномоченных лиц с кучей бумаг, где были написаны мужские имена в адрес. Кроме того, утром 28 сентября появилась аналогичная информация, что повестки раздают также в Святошинском районе.

Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, такая мера на днях действительно проводилась в столице, но без привлечения полиции.

"Насколько нам известно, это было уведомление лиц призывного возраста о соблюдении законодательства о мобилизационных правилах. Проводили его представители центра комплектования", — рассказали правоохранители.

К этому добавили, что из-за непривлечения полиции не владеют подробными подробностями.

В свою очередь мы проверили эту информацию у представителей центров комплектования. На вопрос о том, действительно ли в Киеве раздают повестки, нам ответили следующее: "Идет обычная работа районных территориальных центров. По месту жительства или по месту работы тех, кто не появляется после получения повестки, уклоняется".

Напомним, россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее.

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