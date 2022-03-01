На улицах украинских городов появились билборды с призывами к оккупантам убираться подальше

На улицах украинских городов появились билборды с призывами к оккупантам убираться подальше

Лозунги с призывами к солдатам армии России возвращаться домой украсили рекламные билборды и электронные табло на улицах украинских городов.

Некоторые из них выглядят кустарной работой, но многие выполнены профессионально — преимущественно, владельцами рекламных конструкций.

Плакаты можно увидеть на улицах Киева, Ровно, Полтавы, Днепра, многих других городах Украины и вдоль трасс.

Популярны при изготовлении плакатов разнообразные интерпретации слов пограничников с острова Змеиный: «Русский корабль, иди нах#й!».

Некоторые предупреждают, что дальше лучше не лезть. А авторы других пытаются «достучаться» до оккупантов.