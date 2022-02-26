На улицах в Сумах бои с русской армией: в городе вражеские бензовозы

На улицах в Сумах бои с русской армией: в городе вражеские бензовозы

В Сумах ведутся уличные бои: серьезное сражение на Курской.

Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Отмечаю, что территориальная оборона ведет уличные бои.

"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе", говорится в сообщении ОГА.

Гражданских жителей просят оставаться дома. Людям советуют закрыть шторы и быть как можно дальше от окон.