На улице холодает: вернутся ли отключение света 3 октября

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о стабильной ситуации в энергосистеме Украины на ближайшие сутки.

В четверг, 3 октября, никаких плановых отключений электроэнергии в Украине не предполагается.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Внимание! 3 октября отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Однако несмотря на отсутствие плановых отключений, Укрэнерго призывает граждан к рациональному использованию электроэнергии. В частности, компания рекомендует пользоваться мощными электроприборами в период максимально эффективной работы солнечных электростанций (СЭС) – с 10:00 до 16:00.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" рассказали, что Украина может пережить зимние месяцы вообще без отключений света или с минимальными ограничениями в пиковые часы потребления при условии плюсовых температур. Если же в страну придут сильные морозы, которые продлятся более трех дней, могут быть введены незначительные ограничения.

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