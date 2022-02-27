По улицам Сум едет большая колонна российской техники

Людей просят оставаться дома.

В Сумах на улице зафиксирована большая колонна российской оккупационной техники.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что техника двигает со стороны Химпрома на город. К слову, предприятие "Сумыхимпром" расположено в поденной части города.

"Граждане! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанти уже три дня больше всего готовят по одним и тем же крупнейшим городам Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Чернигов, Киев, Житомир. Главная цель российских кафиров – столица Киев, где находится руководство государства.