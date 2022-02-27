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По улицам Сум едет большая колонна российской техники

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Людей просят оставаться дома.

В Сумах на улице зафиксирована большая колонна российской оккупационной техники.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что техника двигает со стороны Химпрома на город. К слову, предприятие "Сумыхимпром" расположено в поденной части города.

"Граждане! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанти уже три дня больше всего готовят по одним и тем же крупнейшим городам Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Чернигов, Киев, Житомир. Главная цель российских кафиров – столица Киев, где находится руководство государства.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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