На улицу лучше не выходить: Украину накрывает волна жары из Африки, синоптики назвали самые опасные даты (карта)

На Украину обрушивается волна жары из Африки / © УНИАН

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В эту субботу, 27 июня, в Украину начнёт поступать мощная волна горячего воздуха из Европы. Первыми волну сильной летней жары ощутят на себе жители западных регионов, тогда как на остальной территории погода пока будет оставаться относительно комфортной и сухой.

Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильной жаре

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что жара с запада Европы постепенно смещается на восток. Уже в субботу, 27 июня, она достигнет западных областей Украины, где столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов выше нуля, хотя на остальной территории пока будет немного прохладнее — в пределах +26…+29 градусов тепла.

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В воскресенье, 28 июня, жаркая погода охватит большинство областей с температурой +29…+34 градуса, а на западе страны воздух прогреется до +33…+37 градусов. Диденко отмечает, что в воскресенье и понедельник именно западный регион примет на себя основной удар жары, где ожидается до +33…+38 градусов.

Синоптик сообщает, что в течение выходных локальные грозовые дожди возможны только на востоке и местами в центре Украины. На всей остальной территории будет преобладать сухая погода благодаря влиянию антициклона.

В Киеве 27–28 июня значительных осадков не ожидается. Жара в столице будет нарастать постепенно: в субботу ожидается около +29 градусов, в воскресенье термометры покажут +32, а в понедельник потеплеет до +34 градусов.

По словам Диденко, ослабление этой жары ориентировочно прогнозируется со 2 июля.

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В Украинском гидрометцентре предупреждают о сильной жаре на территории Украины.

«В связи с проникновением жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28–30 июня ожидается сильная жара. 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29–30 июня на правобережье страны дневная температура составит 35–38», — прогнозируют синоптики.

Эксперты предупреждают, что экстремально высокая температура воздуха может привести к сбоям в работе коммунальных служб и энергосистемы. Кроме того, из-за аномальной жары возможны задержки и проблемы в движении поездов и автотранспорта, а сам период сильной жары станет суровым испытанием для самочувствия и привычного уклада жизни людей.

Кроме того, синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях Украины в период с 26 по 28 июня.

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© Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 июня

27 июня в Украине будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны днём местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, на юге страны и в Закарпатье ожидается до +21. Днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30, в западных областях — от +29 до +34, в Закарпатье местами будет сильная жара — там воздух прогреется до +35 градусов тепла.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 27 июня синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной жаре на территории Киевской области.

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«В связи с проникновением горячего воздуха 29–30 июня ожидается сильная жара. Максимальная дневная температура составит 35–38», — говорится в сообщении.

Погода во Львове

Во Львовской области 27 июня ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +30 до +35 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +32 до +34 градусов тепла.

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Погода в Харькове

В Харьковской области 27 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов выше нуля.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 27 июня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +16 до +21 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+33 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём — от +29 до +31 градуса тепла.

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов выше нуля.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 27 июня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

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ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём от +25 до +27 градусов тепла.

Отметим, что на Украину надвигается аномальная жара, но спастись с помощью кондиционера могут не все — технические ограничения или высокая стоимость лишают многих этой роскоши. Британское издание поделилось простыми лайфхаками, которые помогут пережить жару в квартире или офисе без лишних затрат.

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